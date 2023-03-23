中年好聲音｜周吉佩21歲參加比賽小鮮肉相曝光　曾獲林夕幫手填詞

《中年好聲音》參賽者周吉佩是一位多才多藝的藝人，早年就讀聖安當小學和瑪利諾中學，對音樂產生興趣並獲得8級流行聲樂水平。他曾與朋友組成男子樂隊Space，在多個場合演出，並參加過十八區的歌唱比賽。2007年，他參加《有線電視線動真音樂全港歌唱大賽》並成為有線電視旗下驕陽星藝館的歌手。他於2008年出道，並推出個人EP「Getting Start」，當時第一首派台歌《家教》找來了林夕填詞和Eric Kwok作曲，在903曾經上榜第8名，而第二首派台歌《第二次初戀》同樣是Eric Kwok作曲，填詞人則變成林若寧，班底一樣強勁。

周吉佩當時有林夕同Eric Kwok幫佢造歌。

此外，他也曾在電台和網絡電視擔任主持。他的樂隊sp'ACE在2017年推出同名EP，並於2019年在旺角麥花臣球場舉辦演唱會。當年他參加《有線電視線動真音樂全港歌唱大賽》時只有21歲，但已經有勁爆的台風，原來同樣參加《中年好聲音》的曹敏寶也有參賽，周吉佩奪得亞軍，而曹敏寶則奪下季軍。

當時周吉佩只有21歲。（節目截圖）

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周吉佩今次參加《中年好聲音》原來是先斬後奏，太太黃彥欣接受訪問時說：「曾經反對過佢參加比賽仲鬧咗好大場交，當時係焗住要接受但佢同我講：『唔使擔心，我唔同以前，依家長大咗係一個好老公好爸爸﹛我會有承擔。』到咗依家呢一刻我仲緊張過佢。」最後吉吉發表愛的宣言：「我承諾過照顧你一生一世，所以我一定會照顧到你離開一刻。」

一家四口好幸福。（IG@周吉佩）

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周吉佩在台上透露選唱《留給這世上我最愛的人》是送給亡父和太太，單親家庭長大的他哭着說：「後悔冇請過爸爸飲一餐茶……好多謝佢教識我要樂觀做人。」之後他再感謝太太：「我做歌手時好失敗，但佢冇嫌棄我又窮又冇出色，就算連份工都冇埋佢都係好支持我，多謝太太呢十幾年對我不離不棄。」吉吉真摯的演出為他贏得 82 分，肥媽感動得「講不出聲」:「唱得好好，好 Feel 到個感情，唔講喇……」Eric Kwok 則說：「你今日嘅表演係我識你咁耐最好嘅一次。」

周吉佩忍唔住淚崩。

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