心疼大S受盡委屈　具俊曄結婚一周年「49字愛妻宣言」感動全宇宙

具俊曄和大S結婚一周年，期間歷經風風雨雨，他坦言會為大S受委屈而心疼，但在大S面前不會表現出來，就怕害她也心情低落，面對流言蜚語，他說：「我跟熙媛約好了，要一輩子守護她。」並說自己不會受假新聞影響：「我相信真實終究是會讓大家知道的。」



【相關圖輯】大S 24年前約會具俊曄片段曝光 被男方一個貼心舉動感動：好體貼（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 5

具俊曄日前出席代言醫美記者會，透露有做雷射、電波，直說不痛，談到大S，他語氣盡是甜蜜：「她是美容大王嘛，每天晚上都會在我臉上塗東塗西，但我完全不知道那些是什麼。」並說大S現在狀態非常完美，完全不用醫美，最喜歡她的微笑。

【相關圖輯】大S再婚︱具俊曄與母同住超過3千呎豪宅 宋慧喬李鍾碩都是鄰居（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 14

他也分享兩人結婚一周年如何度過：「我們在家裡喝香檳，安安靜靜地度過，我送了她一件很漂亮的裙子，她送我很喜歡的絲巾。」說到自己都害羞，還跟傳媒道歉：「不好意思，這一年來我真的是越來越愛她。」

【相關圖輯】大S再婚｜具俊曄20年前因禁愛令不認愛 大S委屈落淚畫面搞喊網民（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 6

具俊曄與大S結婚一周年「49字愛妻宣言」感動全宇宙

他和大S緣份重啟不容易，一路歷經前夫家張蘭、汪小菲的口水戰，以及一堆假新聞，具俊曄說：「我不會會受假新聞影響，所以不會動搖。」但很心疼大S受委屈：「我想成為一個在背後支持她、撐著她的角色，因為我跟熙媛約好了，我要一輩子守護她，我來台灣就是為了一輩子支持她。」

【同場加映】大S穿一萬元禮服甜嫁具俊曄 與11年前土豪式婚禮差天共地（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 13

延伸閱讀：

「肉蒲團」性感女神息影後罕受訪 曝母子共浴兒子驚嚇

捲桃色風波！倪暄陷低潮「躲家哭1個月」 暴瘦還出現幻覺

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】