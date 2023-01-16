張穎穎傳分手汪小菲：為什麼要我承受這些？遭張蘭辱罵步大S後塵

汪小菲與張穎穎近來都已高調認愛，汪小菲更稱對方是她的救命恩人，但日前網上傳出一段張穎穎哭訴的影片「為什麼要我承受這些東西」，而下方張蘭則留言「就憑妳是個心機女」，外界都疑兩人情變。



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張穎穎之前曾發文：「愛情沒有可以再遇，人生本來就一無所有，有啥不能從頭再來」，當時就讓外界覺得有異，如今又傳出她深夜開直播哭訴，「憑什麼要我來承受這些東西呢？」而向來都不喜歡她的張蘭更是在相關貼文下留言：「就憑妳是個心機女。」這讓外界不禁紛紛揣測兩人是否情變，甚至更傳出汪小菲與張蘭直播間的一位女性助理文文，每次連線時都聊得很開心，而且女方外型還神似汪小菲的舊愛張雨綺，因此引發張穎穎的醋意，才讓她情緒失控，深夜開直播哭訴。

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不過經查證，張穎穎這段深夜哭訴的直播影片，是去年9月她被傳「用墮胎換房子」，因此她開直播澄清，說到委屈處更是忍不住爆哭，還指用錢買水軍來黑她，憑什麼她要承受這些東西，之後還有疑似汪小菲的男子入鏡，安撫她的情緒。因此網上流傳的影片疑似移花接木。

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而16日快接近中午時，張穎穎就在微博發文反擊張蘭：「尊重您是個長輩，一直告訴小菲百善孝為先，從始至終沒有說過您一句不好，理解您的不容易，但您好像在逼我站出來？真不知道你是真心愛您兒子還是為了流量每天罵人。過往哪個沒被您罵過，忘了您給我發的語音喊寶貝兒 讓我多關心小菲多照顧他了？所有的東西都有記錄，別再逼我了。​​​」

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有網友留言問：「分手了嗎？」張穎穎則回應：「我說了無數次分手，最後一次是因為他出事那次，真的給我嚇到了，情緒真的很不可控，很恐怖，直到昨天他還是不同意，還半夜來家裡開門。」

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