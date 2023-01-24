嫁入豪門是福還是禍？圈中3位闊太逐個數　大S嫁汪小菲離婚後更煩

【大S／郭碧婷／奚夢瑤】不少女孩都幻想有朝一日可以嫁進豪門，過著少奶奶的生活，但豪門的生活真的像外界想像的如此美好嗎？演藝圈中，有幾位女星都嫁入人人稱羨的豪門，但婚後的生活差異，恐怕是讓人始料未及的。



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大S

大S（徐熙媛）10年前閃婚汪小菲，當時不少人羨慕她嫁入豪門，但沒想到婚姻維持10年就結束，近期又因為追討生活費鬧上法庭，隔天交戰後，一向不評論前任的大S，在社群上公開了汪小菲曾在她生日當天向她借2600萬（約650萬港幣）的借據，「事隔至今只還了500萬元（約125萬港幣）。嫁入「豪門」真是穩賠。現在祖宗十八代都被毀謗，無語。難怪軟飯賣的駕輕就熟」，這讓人不禁同情大S，沒想到生日還要面對丈夫的高額借貸。

郭碧婷

與向佐結婚3年的郭碧婷，婚前就備受公婆向華強、陳嵐的喜愛，婚後更是把她當女兒寵溺，日前，郭碧婷幫2歲女兒慶生、小兒子舉辦百日宴，她與向華強、陳嵐的合照，更被網友笑稱：「不說的還以為郭碧婷是親生女兒，向佐是女婿」，而向佐雖然婚後屢傳婚內出軌的傳聞，但還是低調地用自己的方式，疼愛著妻兒。

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奚夢瑤

大陸超模奚夢瑤，與已故賭王何鴻燊的四房兒子何猷君結婚3年，她結婚第一年就誕下何家第五代長孫，接著又再生下女兒，讓婆婆梁安琪相當高興，大方的送上價值台幣19億（約4.75億港幣）的豪宅當作獎勵，近日梁安琪帶著奚夢瑤巡視酒店，有意讓她繼承家族事業，所有的行為，都感覺到奚夢瑤的豪門地位相當鞏固。

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