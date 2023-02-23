大S被傳「閃離」具俊曄　73字聲明反擊陸媒　隔岸宣戰：太荒謬…

46歲台灣女星大S（徐熙媛）去年自從宣布與24年前的舊愛具俊曄結婚後，不僅前夫汪小菲與前奶奶張蘭，時常開直播情緒激動大爆離婚秘辛，也有許多不實謠言在網路流傳，甚至大爆「具俊曄拿不出良民證」、「具俊曄即將與大S離婚」等消息。大S在昨（22）日正式反擊，公開了具俊曄的無犯罪證明（良民證）。



大S跟具俊曄兩人在1998年交往，但當時因為男方經紀公司的「禁愛令」讓兩人的戀情無法公開，讓大S傷透了心，結束了僅1年的戀情，之後數年，大S經歷了幾段感情後，認識了汪小菲並在2010年共組家庭，沒想到2021年11月，雙方宣布離婚，結束11年婚姻。

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而大S在與前夫汪小菲離婚後，2022年公開再婚喜訊，無預警宣布與舊愛具俊曄結婚，震撼了台灣與南韓演藝圈。大S經紀人當時也透露2人的復合原因，是因為「離婚後男方主動關心，感情重新回溫」，具俊曄也在結婚聲明中提到「已經錯過太久的時間不能再浪費了，所以我提議結婚，熙媛也終於接受了！」感動了無數網友。

沒想到先前陸媒《Astar娛樂》指出，具俊曄必須返回韓國辦理手續，因為他拿不出無犯罪證明（良民證），所以永遠不能來台灣。《Astar娛樂》表示：「具俊曄這次回南韓，還會不會回來找大S，是一個未知數」甚至透露具俊曄深夜發文表明要離婚。

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對於接連被爆料不實消息，大S在昨（22）日首度公開具俊曄的「無犯罪紀錄證明」，表示：「具俊曄先生已於2022年4月取得由韓國公務部門提供之無犯罪記錄證明文件，特此公告，再有造謠、虛構、影響社會秩序的惡意文章與影片，本公司皆以法律維權！勿以身試法！」

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在具俊曄的無犯罪記錄證明文件中，包括性暴力、家庭暴力、虐待兒童等逐一細項，具俊曄皆無任何犯罪前科，且申請這份文件的時間是在2022年4月，並不存在陸媒報導過的那些內容。對於被關心目前的狀態，大S則回應傳媒：「歐爸的心情很平靜，只是覺得都這麼久了怎麼會還有人想拿這件事情來炒作話題，他覺得非常不可思議。這兩天的新聞因為故事太荒謬，他相信讀者與觀眾們的判斷力，心情完全沒有受影響」。大S接著提到：「歐爸正好好的在家裡做音樂，相信文明社會大家都是理性有判斷力的，謠言止於智者」。

不少網友看到大S的PO文後，紛紛留言支持：「終止謠言，加油」、「用行動證明一切，支持也祝福你們」、「要申請結婚居留簽證都必須申請無犯罪紀錄，基本上國際夫妻都會知道，除非當時愛新覺羅汪沒有申請結婚簽證（還是自己是才是申請不過的人？）」、「每次都打臉他們打的超大力」、「真的的幸褔是經的起任何的考驗的，用幸褔氣死他們吧，哈哈哈」、「這些新聞越來越誇張造謠，現在都不看，向自己的幸福走就對，大S加油喔」。

大S公開具俊曄無犯罪記錄證明文件（ FB@大S徐熙媛）

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