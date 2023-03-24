中年好聲音｜林鉫徫被喻為「港版韓紅」　第一個相關搜尋竟然係..

無綫（TVB）綜藝節目《中年好聲音》參賽者林鉫徫一直在比賽上都有不錯的表現，穩定的技術加美妙的歌聲，為她贏得不少掌聲，不過如果你上Google搜查林鉫徫，在相關搜尋第一個出現便是「林鉫徫男女」和「林鉫徫男定女」這些字眼，她亦曾明言中性打扮受盡冷言冷語，究竟她是一個怎樣的人呢？



林鉫徫一直在比賽上都有不錯的表現。

林鉫徫是香港歌唱比賽界的翹楚，被譽為「港版韓紅」，多年來屢獲殊榮。2014年，她成功晉身《中國好聲音》第三季香港地區招募的20強，最後更奪得香港地區的季軍，當時便以高音聞名，可惜未能進入正賽。

可惜未能進入正賽。（網上圖片）

2015年，她勇奪KWC卡拉OK世界錦標賽香港賽區冠軍，更代表香港參加了在峇里和新加坡舉行的KWC亞洲及世界錦標賽。2016年，她作為香港十強代表參加了廣東電視台主辦的《麥王爭霸2016》，在廣州與國內選手交流。2018年，她再參加《粵語好聲音2018》，成功打入全球12強，她曾說：「今次大膽地選唱自己歌曲《拓荒者》參賽，希望將自己的音樂分享俾更多人認識！多謝評審對《拓荒者》的讚賞！嚟緊將會面臨更多的挑戰，要好好努力！」

林鉫徫曾參加《粵語好聲音2018》。（IG@林鉫徫）

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此外，獨立歌手的她曾與唱片公司合作發行了幾首單曲及MV，當中包括《我行我路》﹑《瘋癲世界》及《白羊》，比較出名的是《拓荒者》和《唔好再話我出界》，並於香港叱吒903﹑DBC數碼電台及KK Box等媒體發佈。近年，林鉫徫投入流行歌唱教學工作，擁有流行聲樂8級証書的她，於流行音樂學院擔任歌唱導師。

林鉫徫奪過唔少獎項。（IG@林鉫徫）

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現年38歲的林鉫徫因為中性打扮受盡不少冷言冷語，她說：「有啲家長要求老師一定要長頭髮同着裙，咁佢先會畀小朋友跟呢個老師學，我自己有啲深深不忿，希望透過呢個節目為自己平反，其實唱歌係一個興趣，無關外形同性別事！」

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