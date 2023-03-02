劉亞仁被踢出《地獄公使2》　劇集如期開拍原角色由金聖喆頂上

36歲韓國影帝劉亞仁近日因捲入吸毒醜聞形象急跌，其主演的Netflix劇集《地獄公使》第二季原定於6月就會開拍，早前一度傳出暫停製作的消息。今日（2日）Netflix發出聲明，表示劇集將會如期開拍，而且男主角亦會由31歲的金聖喆頂上，意味着身為兩屆青龍影帝的劉亞仁已被劇組叮走。



劉亞仁體內再被驗出K仔和可卡因 兩屆青龍影帝淪為毒王形象插水

Netflix劇集《地獄公使》第二季原定於6月開拍，因劉亞仁捲入吸毒醜聞受到影響。（Netflix）

劉亞仁於2021年播出的《地獄公使》中飾演邪教首領「鄭晉守」，更憑着完美演繹一段一take過的獨腳戲廣受外界好評。然而如今卻爆出劉亞仁涉毒事件，Netflix劇組初時表示案件仍在調查當中，所以會一直密切留意最新情況，事隔幾星期決定出此下策，將男主角由劉亞仁變成金聖喆：「劉亞仁原計劃出演《地獄公使2》中「鄭晉守」一角，但因劉亞仁涉嫌經常服用異丙酚已接受警方調查，金聖喆作為替補出演其角色，預計今年夏天開拍，明年播出。」

劉亞仁在《地獄公使》第一季中飾演邪教首領「鄭晉守」，不過無緣出演第二季。（Netflix）

現年31歲的金聖喆於2014年以音樂劇《青春期》出道，2017年接拍第一部電視劇，在《機智牢房生活》中飾演金永哲而廣為人知，之後於《機智醫生生活》、《Sweet Home》和《黑道律師文森佐》中都有亮眼的演出。其中最令人印象深刻演出不得不提他在《黑道律師文森佐》中與宋仲基上演一段狂冒粉紅泡泡的BL戲碼，獲觀眾大讚夠甜蜜又賞心悅目。

Netflix宣布將會由金聖喆頂上演出「鄭晉守」一角。（IG：@storyjcompany）

金聖喆在《黑道律師文森佐》中與宋仲基上演一段狂冒粉紅泡泡的BL戲碼，在觀眾心中留下深刻印象。（Netflix）

除了金聖喆之外，Netflix今日亦正式公佈《地獄公使2》的演員名單，包括第一季中出現過的金賢珠、金信祿和梁益準，以及新加入的文瑾瑩、李東熙、楊東根、林成宰、李蕊和趙東仁。

Netflix今日正式公佈《地獄公使2》的演員名單。（IG：@netflixkr）

文瑾瑩都會參與第二季的拍攝。（IG：@netflixkr）

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