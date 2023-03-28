Albee著小背心曬火辣身材　心口殺出咖哩雞搶fo　13字害羞認了

台灣性感女星Albee（范乙霏）擁有無害的天使臉孔和極度反差的魔鬼身材，她也經常透過社交平台與粉絲分享私下生活，IG擁有超過27萬粉絲在追蹤。日前她就曬出一段超私密的「躺床片」，只見她穿著清涼，好身材若隱若現，被眼利粉絲發現「胸口有咖哩雞」，她則對此13字害羞回應。



【圖輯】心口殺出咖哩雞搶fo！點圖放大逐格睇Albee（范乙霏）的「躺床片」及更多IG性感照👇👇👇

+ 38

Albee日前在Instagram曬出一段影片，與粉絲分享她的一天。影片一開始，躺在床上的她穿著細肩帶背心及短褲，模樣看來有些慵懶；而素顏的她也不吝嗇跟大家分享她的「真實模樣」，水煮蛋肌膚吹彈可破，不僅蘋果肌超飽滿，毛孔、粉刺也通通隱形，皮膚狀態宛如少女一般。

【相關圖輯】黑澀會Albee素顏拍節目險走光 吳宗憲溫馨提醒 她卻一手往下拉（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 10

影片曝光後，許多人都被瞬間迷倒，紛紛留言「這種早安請來個100份」、「被電得不要不要的」、「可惡，不知不覺看到手機沒電了」、「為什麼要用影片來殺人」、「先不要這樣，太美！」另外也有眼利粉絲發現，她的胸口疑似有被吻過的痕跡，她則解釋「那是上個月被小黑蚊吻的痕跡」，大方作出回應，卻被粉絲恥笑「原來新男友叫小黑蚊」。

【相關圖輯】黑澀會Albee施展「性暗示」失手超搞笑 公仔畫出腸嚇窒沈玉琳（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8

延伸閱讀：

李佳歡拜月老沒用！自爆差點當小三 連算命都搖頭逃避

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】