黑暗榮耀2｜編劇親揭劇中秘密　河度領一句話透露自己單戀宋慧喬

宋慧喬主演的NETFLIX韓劇《黑暗榮耀》第二季上架至今接近一個月，話題度仍然相當高企，當中霸凌五人幫的淒慘下場更令不少劇迷大呼看得非常過癮。編劇金銀淑日前接受韓國NETFLIX訪問時，逐一解答觀眾對於劇情的疑問，並親揭劇中不為人知的秘密，原來河度領（鄭星一 飾）早就已經透露自己對文同珢（宋慧喬 飾）的愛意？



金銀淑編劇逐一解答觀眾對於劇情的疑問。（YouTube：Netflix Korea 넷플릭스 코리아）

第一季的時候，不少觀眾以為河度領和文同珢會攜手對抗朴涎鎮（林智妍 飾），但第二季中兩人不但一直保持距離，而且亦沒有任何曖昧不明的情節，河度領向文同珢說出「現在這一刻，我才知道我不會離開涎鎮」這句話，究竟他是帶着什麼感情？

金銀淑對此表示：「『我平常不怎麼說不知道，但現在不太知道』，（河度領）這句話中其實包含了很多意思。」她指出河度領知道自己要繼續保持涎鎮丈夫的身分，才對文同珢有用處：「如果離開涎鎮就沒有理由見同珢了。」她又補充指，其實河度領食三角飯糰的時候，就已經發現自己喜歡上文同珢了。

金銀淑稱，其實河度領食三角飯糰的時候，就已經發現自己喜歡上文同珢了。（YouTube：Netflix Korea 넷플릭스 코리아）

有劇迷發現，用韓文鍵盤打出《黑暗榮耀》的英文劇名「Glory」，就會得出「히ㅐ교」，讀音與宋慧喬的名字「혜교」極為相似，懷疑編劇是刻意編排的，不過金銀淑否認，指出這並非故意的編排。

劇中尾聲，李蓑羅用鉛筆刺穿崔惠程的頸部導致大量出血，雖然惠程最終大難不死，但卻因此成為了啞巴並被全宰寯拋棄。原來這場驚心動魄的鉛筆刺頸場面有先諮詢過醫生：「醫師邊畫圖邊解釋哪裏是骨頭，告訴她一定要刺這個部分才不會死。」

李蓑羅用鉛筆刺穿崔惠程的頸部導致大量出血的一幕，其實有先諮詢過醫生。（YouTube：Netflix Korea 넷플릭스 코리아）

金銀淑又踢爆宋慧喬拍完向媽媽報仇的場面後「幾乎是精疲力竭的狀態」，她透露之所以寫出同珢媽媽的角色，是因為「有很多人沒有得到家庭的保護，從出生以來，母親對孩子來說是第一個世界、第一個大人、第一個監護人，但卻成為了第一個加害者」，因此決定讓同珢利用血緣關係向不斷強調血緣關係的媽媽展開復仇。

全宰寯在最後一集中被殺的場面，其實是為了呼應昭熙當年墮樓死亡的一幕。（YouTube：Netflix Korea 넷플릭스 코리아）

昭熙在劇中因涎鎮墮樓而死。（《黑暗榮耀》影片截圖）

全宰寯在最後一集中被殺的場面，並沒有正面影到殺手的樣貌，而是用一條領帶去暗示兇手就是河度領，金銀淑透露自己寫劇本的時候是想着宰寯的死是由度領和同珢兩人的計劃，又透露宰寯跌入泥漿而死其實關昭熙事：「如同昭熙是墜落而死，也想讓宰寯以同樣方式死去。」

金編劇表示，為了襯托出文同珢報仇成功的榮耀，刻意將涎鎮的下場寫得淒慘一點。（YouTube：Netflix Korea 넷플릭스 코리아）

金編劇表示，為了襯托出文同珢報仇成功的榮耀，刻意將涎鎮的下場寫得淒慘一點：「涎鎮失去了所擁有的一切，甚至還背負上不曾做過的罪名，進監獄受教育，表現出涎鎮失去榮耀的樣貌。」