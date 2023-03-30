小S回應大S打贏官司　揭家姐同具俊曄私下親密互動：充滿粉紅泡泡

小S昨日（29號）出席保養品記者會，大S日前官司勝訴，問她姊姊心情如何？她先是無奈：「你們覺得我敢講姐姐的事嗎？」接著她透露大S現況：「身心靈都很ok，只要有老公在，家裡都充滿粉紅泡泡。」不敢幫姊姊多發言。



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而小S女兒陸續踏入演藝圈，她說女兒以前工作，自己都會跟在旁邊：「後來她們工作接多了，我怕自己變成討人厭的星媽，而且她們沒有我的陪伴，也表現得更好。」她先前也帶女兒南下高雄追星BLACKPINK演唱會，但到了現場，她卻把自己的票讓給她友人：「我立刻殺去飯店追劇，只要女兒開心我就開心。」

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她和吳慷仁的吻戲片段日前曝光，被問到感想如何，她怕提前劇透，直呼：「我不能多講啦，不然之後記者會就沒話題了。」但她表示拍攝內容有先經過家人同意，被問到韓國行，她笑說唯一的遺憾是沒有被搭訕，但在當地去吃飯時她低頭不小心撞到一個男生，對方本來有點生氣，看到她的臉立馬氣消：「那個男生還滿帥的，後來我再出去找，人已經不見了。」讓她十分扼腕。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】