愛情而已｜吳磊床戲超放一cut機變怕醜仔　網憂情慾場面過激被刪

【愛情而已／吳磊／周雨彤】最近播出的由吳磊和周雨彤主演的都市愛情劇《愛情而已》大獲好評，兩人在劇中大談姐弟戀。雖然劇還未播完，但床戲幕後花絮已經曝光，兩人在拍攝時都相當緊張，吳磊更是非常保護女方，展現出紳士風度。



愛情而已｜獨立姐姐和忠犬系弟弟

吳磊和周雨彤在劇裡分別飾演忠犬系弟弟和清醒獨立的姐姐，吳磊飾演的是22歲的羽毛球選手宋三川，原本是天賦型選手的他因為某件事情產生心結讓他在賽場上屢戰屢敗，只能坐板凳。而周雨彤則是32歲的體育用品公司的特務助理梁友安，老闆的信任和依賴卻成了她的絆腳石，讓她無法去追求自己的事業上的突破。兩人在一次工作中遇見，在相處的過程中逐漸對彼此萌生愛意。

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愛情而已｜網友看法「珍惜」vs「油膩」

在曝光的花絮中，兩人在拍攝床戲時都非常害羞，當導演一喊卡，吳磊就會馬上彈開並把周雨彤衣服拉好。當導演在示範吳磊要怎麼拉開周雨彤衣服時，吳磊還會立即將導演的手拉走，還因此被導演調侃了一句：「還保護上了。」到了正式拍攝時，吳磊跟著導演指示拉開了周雨彤衣服，但因為導演慢了一秒喊卡，吳磊就頓時露出不知所措的表情，在導演一喊卡後，吳磊馬上大動作把周雨彤衣服拉回來，非常搞笑。不過，對於這段親密戲，網友看法不一，有的網友表示要「且看且珍惜」因為播出時可能會被刪掉，但也有網友則不喜歡太多親密戲，認為會讓整部劇變「油膩」。

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雖然目前《愛情而已》才播出10集，但內容貼地不浮誇，且人設討喜。周雨彤飾演的梁友安，清醒獨立且工作能力很強，高情商的她可以成熟地處理工作上的事物，在老闆一次次的畫大餅不守信用中仍表現得不卑不亢，完成工作的同時也清楚表達自己的底線。而吳磊飾演的運動員也看得出他在開拍前做了不少努力，無論從外形、身材還是打球的姿勢上都頗羽球選手的風範。兩人CP感十足，不得不說吳磊真的很適合飾演年下攻的角色！

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