《狂飆》舊廠街市場招牌拍照需收費　警方：商販私人行為現已制止

內地掃黑除惡電視劇《狂飆》，因改編自真實事件備受矚目，劇集取景地廣東江門更吸引大批遊客到訪，但有網民爆料稱，在其中一處取景地拍攝時，被當地商販索要5元（人民幣，下同）拍照費用。



網民爆料稱，2月17日，他到《狂飆》取景地廣東江門台山市四九市場拍照時，被一名女子索要5元拍照費用。

影片顯示，「舊廠街市場」的招牌被紅白藍色的帆布覆蓋，旁邊的菜檔擺放了一塊發泡膠板，內容為「電視劇掃黑除惡《狂飆》。各位朋友，拍視頻5元1人，如買菜也可以」。

現場有遊客付款拍照，片中背景聲可聽到語音提示「微信收款5元」後，有一名阿姨用長棍將布掀開，露出「舊廠街市場」招牌。

指片者稱，他到場後發現招牌上「舊廠街」3個字被帆布覆蓋，原先以為是市場因遊客太多妨礙經營才蓋住，「也可以理解」。當他打算離開時，才聽到其他商販批評菜檔阿姨不講理、太霸道，「台山好不容易出名吸引外地遊客來，賣菜阿姨做這些事情」。

拍片者表示，當時有幾個年輕人也到該地打卡，「大老遠過來的，就叫交錢拍了，我在旁邊順便拍了下」。他在一旁拍攝時，菜檔阿姨更提醒稱「你沒交錢不能拍」，他之後答應拍攝後補錢。

2月18日，四九市場轄區市場監管所工作人員回應稱，經向四九市場核實，確認上述收費行為是一旁檔口攤主的私人行為，目前市場方以及城管部門已制止其收費行為。工作人員稱，「舊廠街市場」的門頭後續不會也不可能向遊客收費，歡迎各地遊客到江門旅遊。

台山市四九鎮人民政府通報稱，經查，市場舖位租賃戶王某芬私自遮擋「舊廠街市場」門牌，並向打卡拍照遊客索取費用。市場管理方多次勸誡無效。2月18日上午，現場遮擋物已被撤下，王某芬已到轄區派出所配合調查。

2月18日，官方已將帆布撤下。（微信公眾號＠江門日報台山微事）

今年春節，《狂飆》為江門帶來大批旅客。江門市文廣旅體局透露，據初步測算，兔年春節假期7天，江門市共接待遊客254.93萬人次，旅遊收入14.54億元，同比增長34.48%和29.47%。

江門市文旅局稱，帶動文旅增長的因素，除了常規的節慶活動、特色旅遊，還有一類是「《狂飆》帶旺歷史街區遊」，市民遊客跟着電視劇打卡江門的歷史街區。

在《狂飆》攝製期間，在劇中飾演黑道大哥「高啟強」的張頌文變身「野生旅遊推廣大使」，發布了近30條與江門相關微博，介紹當地的街容市貌、衣食住行和人文風情。

《狂飆》製片人徐泰介紹，之所以把大部分拍攝場景選在江門，主要是看中江門兼容並包的地域特色：「江門既保留了老洋樓，也有濃厚的都市氣息。隨着劇情時間的推移，劇集環境背景也會跟着變化，突出強烈的時代特點，這些需求在江門都能滿足」。