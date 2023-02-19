水泥管道裏吃烤肉？《狂飆》同款餐廳爆紅 網民：真的「下管子」
水泥管道裏也可以吃烤肉？重慶就有這樣一間特別的燒烤店，不僅擁有雙層巨型水泥管作為獨特的「包間」，而且跟最近大熱的內地電視劇《狂飆》裏的餐廳是「同款」，因此在網絡上迅速走紅，一位難求。一齊來看看這間餐廳到底有多特別！
這間造型獨特的燒烤店，在外觀設計上使用了兩層巨型水泥管道疊在一起，每一個管道就是一個單獨的空間，可以放下一張長枱，供多人在裏面用餐。
別具一格的餐廳設計吸引不少人前往打卡，而因為去餐廳吃飯在普通話裏面又有「下館子」這一個說法，因此來這裏吃飯也被大家調侃是真正的「下管子」。
不僅如此，最近成為大眾話題的內地電視劇《狂飆》裏面，也出現了同款餐廳的畫面，令這間餐廳熱度攀升。
為甚麼會想到把餐廳設計成這樣特別的造型？餐廳老板表示，正是希望配合上面提及過「下館子」的說法，讓客人留下特別的回憶。
不過，也有網友擔憂，在水泥管裏面用餐是否安全？食客又要怎麼出入？其實，想要上到「二樓」的水泥管道裏，可以走店家專門設置的樓梯。
而在上層水泥管的另一側，也設置了玻璃圍欄。
燒烤店老闆說，餐廳使用的水泥管和普通水泥管不同，是特意找廠家定製的，另外還請專業人員特別進行了加固。
《狂飆》同款餐廳 露天座位享重慶日落江景
當然，除了水泥管道這種特別的「包間」，在這間燒烤餐廳的院子裏面，也設置了普通的用餐位置。
而且，這家店位於重慶市南岸區的南山，即使不坐在管道裏，也可以選擇擁有開闊視野的普通露天座位。如果在傍晚時分抵達用餐，更是可以一次享受落日和江景，十分愜意。
菜品方面也很豐富，燒烤食材有厚切雪花牛肉、五花肉、大蝦、牛仔骨等，還有奶香十足的芝士條。
隨着這間水泥管餐廳在網絡上走紅，最近「重慶人在管道裏吃飯」的話題也登上微博熱搜，吸引更多人慕名前去打卡。據說，這間餐廳走紅後，水泥管道裏的位置已經一位難求，必須要提前預訂。
其實，除此以外，「山城」重慶還有不少其他特色的餐廳和獨特城市風光，例如防空洞裏的「洞子火鍋」。下次有機會去重慶旅行，不妨都去體驗一下吧！
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