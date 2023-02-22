2023年5套必看古裝懸疑陸劇　其中一套罕見打破「內娛禁令」上架

【大陸劇集／內地劇集】近年的古裝懸疑陸劇題材創新多元化，深獲觀眾的喜愛，2022年就有多部懸疑劇頻上熱搜，如：豆辦7.9分的《唐朝詭事錄》、收官播放量破9億的《御賜小作作》等…2023年古裝懸疑劇延續熱度，由高顏值雙男主《君子盟》打頭陣在1月30搶先播出，與IP作者馬伯庸首次擔任編劇的《顯微鏡下的大明》和原班人馬回歸的《大宋少年志2》等5部劇，都是許多劇迷期待的古裝懸疑作品。



【圖輯】點圖放大看5部2023年必看古裝懸疑陸劇👇👇👇

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古裝懸疑劇推薦一、《君子盟》

頻道平台：騰訊

主演：井柏然、宋威龍



故事圍繞在貧窮考生張屏（宋威龍飾），因進京備考而偶遇看似溫潤儒雅的禮部侍郎蘭珏（並柏然飾），最後兩人成為了亦師亦友，一同擔手探案守護百姓，這部亮點為劇組貼心設想，讓劇迷們在緊追故事情節中，還能欣賞雙男主的高顏值喔！另外，原本網傳本劇在去年定檔，不過因官方當局要求「堅決抵制耽改之風等泛娛樂化現象」，使該劇一度被誤認為耽改劇，終放在2023年1月底順利播出。

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古裝懸疑劇推薦二、《大宋少年志2》

頻道平台：芒果TV

主演：張新成、周雨彤、王佑碩、蘇曉彤、鄭偉、付偉倫



北宋慶曆年間，借秘閣之名培訓六位少年暗探，結合急智天才的元仲辛（張新成飾）、機敏女漢子的趙簡（周雨彤飾）、不殺生的萌妹小景（蘇曉彤飾）、誠實坦白的宦官子弟王寬（王佑碩飾）、不善交流的薛映（鄭偉飾）、開朗的韋衙內（付偉倫飾），組成七齋共同經歷生死相關，以保衛大宋。

《大宋少年志》在第一季開播時，零宣傳仍收獲口碑及流量（累積播放7.2億），第二季除了雙CP主副線的感情戲甜蜜升級之外，另一討論話題是「韋衙內」角色由禾浩辰改為付偉倫演出，這樣換角的操作能否讓劇迷買單呢？

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古裝懸疑劇推薦三、《顯微鏡下的大明》

頻道平台：愛奇藝

主演：張若昀、戚薇



《顯微鏡下的大明》講述明朝塵封已久的神秘案件，被數學天才的書呆子帥家默（張若昀飾）巧然發現歷史遺留的問題，便決意查出官場舞弊真相，揭開了朝廷黑暗面，這部劇情把重心放在揭開驚人的背後真相，而非著重在男女主的感情線，除了有「張無季」（即張若昀目前拍的電視劇，永遠只有第一季，第二季遙遙無期）的加盟，另外還重續《慶餘年》演員的前緣，王陽和張若昀這對CP再次聯手找出真相，而吳剛不再與張若昀同一陣線，針鋒相對阻止案情追查，這樣的老戲骨演員陣容，再加上古裝劇的爆款操盤手馬伯庸，你還不心動趕緊放入追劇清單呢？

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古裝懸疑劇推薦四、《蓮花樓》

頻道平台：愛奇藝

主演：成毅、曾舜晞



在一次大戰後，聞名於武林的四顧門門主李相夷（成毅 飾）身受重傷，從此退隱江湖成為郎中李蓮花，然而在一次的遊歷中，因緣際會結識熱血方家少爺「方多病」（曾舜晞 飾），二人一同破解一宗宗案件。雖然古裝武俠劇很常見，但是武打動作中又結合懸疑元素，並且由雙男主闖蕩江湖的類型卻不多，另一亮點是成毅終於擺脫古裝虐戀劇的輪迴喔！這是出道十幾年來，第一部不帶仙俠奇幻色彩的純武俠古裝劇。

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古裝懸疑劇推薦五、《大理寺少卿游》

頻道平台：愛奇藝

主演：丁禹兮、周奇



故事發生在唐朝武周時期，李餅被任命為大理寺少卿（丁禹兮 飾），帶領大理寺眾人將奇案的迷霧層層撥開，為中心正義展開探案冒險的旅程，這部劇為由高人氣，豆辦評分遊走在8到9分之間的漫畫翻拍真人版，男主丁禹兮於劇中刻意模仿貓的神情與動作，另外劇中其他人物角色還原度高，讓原著粉感受到翻拍的誠意，喜愛這類懸疑加奇幻題材的觀眾，不妨拭目以待。

懸疑劇隨著觀眾的喜好及期盼，不再只侷限於女男主的感情線，發展更多元化的題材影視化，不過最終關鍵還是取決於主配角間的默契、劇情的節奏、緊張懸疑的氛圍等，才能締造出口碑及熱度雙飛。熱愛懸疑劇的你最期待哪一部呢？

【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：2023必看8部時裝懸疑劇，小鮮肉王安宇、王俊凱、宋威龍崛起搶攻懸疑市場！】