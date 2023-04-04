咸素媛宣布與小18歲內地網紅離婚　曾假造老公富二代身份惹爭議

韓國46歲女演員咸素媛2018年與小18歲的內地網紅陳華結婚，由於二人年齡相差甚遠，她亦被踢爆造假老公是富二代身份，因而備受批評，2021年暫退演藝圈。豈料咸素媛昨天（3日）表示受不了網民的惡言，突然宣布離婚。



咸素媛與陳華是非不斷，昨天女方宣布離婚。（網上圖片）

咸素媛昨天在個人YouTube頻道上宣布離婚，她發長文寫道：「現在沒有辦法了，決定要離婚了，請與我離婚。是的，我已向丈夫和男方長輩提出了。」咸素媛表示因為自己而令夫家和家人飽受惡言對待，微博等地方充斥住不實的消息再被傳媒加以報道，她認為自己的離開就能結束一切，因而決定痛斬5年婚姻。咸素媛亦講到希望陳華能認識與自己年齡相近的對象重新開始，而這段期間提告得來的金錢將作公益用途捐出去。

咸素媛發長文表示已提出離婚。（網上圖片）

咸素媛和陳華於2018年結婚，其後被踢爆男方假扮富二代。（網上圖片）

雖然咸素媛昨天宣布離婚，但她即晚又與陳華同框在微博進行帶貨直播。在直播中二人被問到有關離婚一事，男方表示即使二人分開仍是一家人，並透露女兒將跟隨媽媽在韓國生活；咸素媛則講到自己只是幫忙陳華的直播工作，但因後來聽到韓國有關報道傳出，所以就快速關閉了直播，離婚又同框工作的舉動令網民摸不着頭腦。

不過宣布離婚僅六小時，二人又同框做直播。（微博圖片）

二人育有一名5歲的女兒。（網上圖片）

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