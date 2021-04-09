44歲咸素媛認與網紅老公造假　IG道歉「我做錯了我不會解釋」

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-04-09 15:00

將45歲的韓國女演員咸素媛，以及小18歲的內地網紅老公陳華早前被爆出接連造假出演節目《妻子的味道》，甚至陳華被翻出曾改名兩次兼整容。昨日（8日）節目組和咸素媛分別向大眾道歉，節目也宣布將於13日終止這一季播放。

咸素媛與陳華造假爭議不斷，資深記者踢爆兩夫妻租Airbnb扮住豪宅等，陳華的富二代身份亦備受質疑，有指他只是酒吧駐場歌手。雖然咸素媛早前已宣布從《妻子的味道》下車，但依然未有令網民降火。昨晚她終於在IG上發長文道歉，她承認網上的爆料都是事實，兩夫婦和家人拍攝時有誇張的部分，但礙於關係到私人問題，所以無法逐一解釋。咸素媛講到：「各位我做錯了，我不會解釋，我做錯了…」向觀眾及節目組多次道歉。

咸素媛認與網紅老公造假。（daily sports）

另一邊《妻子的味道》節目組昨晚亦有發聲明道歉，表示很遲才得知咸素媛拍攝涉及誇張的部分，破壞了雙方最需遵從的「信賴」原則。可是礙於節目組亦有重大責任，因此宣布這一季播出將於本月13日結束，再一次向受影響觀眾道歉。可是仍有不少網民覺得咸素媛和節目組互推責任，暫時未見風波有平息。

咸素媛在IG發文道歉，《妻子的味道》亦宣布將於本月13日結束。（IG/@ham_so1）

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