《星光2》梁文音外貌身型超進化　15年前後「轉世級」對比照曝光

歌手梁文音因參加《超級星光大道2》踏入演藝圈，甜美歌聲是她的招牌，推出過許多熱門歌曲。近日，她迎來出道15週年紀念日，同時附上一組對比照片，瞬間勾起大批粉絲心中回憶！



梁文音日前透過社群網站發文，歡慶「出道十五週年快樂」，同時放上2008年與2023年照片進行對比，也不禁感性表示：「15年了，難以置信，我在，你們也一直都在。」

點圖放大看看梁文音參加《星光》時的樣子及最新照片對比：

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畫面中，右邊是梁文音剛出道的模樣，甜美笑容顯得青澀許多；左邊則是如今穿著高衩泳裝的辣照，大方展現傲人身材，也多了一分成熟氣質，臉上更是逆齡般緊緻。

梁文音將照片PO網後，引來不少網友大讚「15年來歲月沒有在妳的臉上留下痕跡」、「正翻了」、「越來越美」、「不敢相信！凍齡15年的女人！」。過去同為《星光2》戰友的林佩瑤也出現在留言區笑虧：「什麼！所以3歲就出道了喔！」意外掀起不小的討論度。

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