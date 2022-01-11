台灣歌手楊宗緯自揭已定居廈門　住2千多呎大屋　讚內地生活寫意

43歲台灣歌手楊宗緯2007年參加第一屆《超級星光大道》出道，憑藉獨特催淚唱腔爆紅，後來他將演藝事業重心轉往內地，近日參與陸綜《追光吧》，在節目中自爆現在定居廈門，且住處面積有2千多平方呎，租金一個月才3千人民幣，並直呼自己「生活沒有壓力！」引起粉絲關注。



楊宗緯近日錄製節目《追光吧》，和同期來賓閒聊時，透露他自己住在廈門的鄉下，還說租金相當便宜，每月只要3千人民幣，生活沒有壓力，不僅租金親民，且住處總坪數有200平米（約2130平方呎），讓一旁從北京等城市來回奔波的人忍不住驚呼：「200平米才3千！」（點擊放大瀏覽）▼▼▼

節目片段曝光後，掀起粉絲關注，紛紛激動留言「想去廈門偶遇楊宗緯」、「楊宗緯也太誠實了吧，這段是不是應該剪一下」、「楊宗緯果然勤儉持家」、「聽說半個廈門都在找楊老師的住處」、「住廈門的人有福了，有機會巧遇楊宗緯」。

也有網友推測，這個價格不可能住在廈門島內，猜楊宗緯應該是住在廈門島外。

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