減肥｜梁文音離婚後身材Fit到漏！運動前飲齋啡、戒飯麵減16%體脂

離婚真的是女人最好的回春藥！女星梁文音離婚2年後，身材好到最高峰！



不但有精實小腰身還有傲人川字肌！這次梁文音不但分享了瘦身秘訣，也說其實離婚後的這兩年，自己是開心的！

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梁文音遭背叛離婚「怨恨對健康沒好處」

遭前夫背叛，離婚後的這兩年，梁文音表示自己「是開心的」！梁文音說：「讓自己去經歷所有情緒，也有許多親朋好友的關心，可以把重心拉回自己跟家人身上，是一件幸福的事，怨恨對自己的健康沒有好處。」她分享人生短暫，可以開心地過最重要。

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體脂從32%變16%，梁文音這樣做

離婚後找回身材巔峰，梁文音體脂從32%直接降到16%，幾乎甩掉了身體一半的脂肪！練出精實川字肌！梁文音分享自己在疫情期間就卯起來運動，一週會運動5天，做瑜伽、重訓和有氧，鍛鍊出傲人腹肌！梁文音說：「運動讓我覺得可以控制自己的身體，感受自己、擁抱自己的那種感覺。」她分享早上起床空腹運動，效果最快最好！

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一日1-2餐、原型食物取代澱粉

除了運動之外，梁文音也會搭配飲食控制，早上起床空腹喝美式咖啡先運動，中午才吃第一餐，減脂飲食主要是減少碳水化合物，少吃精緻澱粉，改吃蕃薯、南瓜等澱粉類原型食物，如果一天只吃一餐，就會喝一杯高蛋白補充，她說自己沒在算熱量，但會算好蛋白質攝取量。

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