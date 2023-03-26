蕭敬騰投資飲品店2年倒閉7間 熱衷大陸發展遭抵制 坦言：很委屈
撰文：TVBS新聞網
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「金曲歌王」蕭敬騰2020年砸下1500萬台幣（約390萬港幣）投資手搖飲品，全盛時期插旗全台共有9家分店；怎料近2年分店陸續結束營業，近日再爆高雄分店也倒閉，全台只剩2間店。蕭敬騰也曾坦言，因被抵制感到很委屈。
蕭敬騰不只投資乾拌麵，2020年還重砸1500萬開設手搖飲品店「署茗職茶@AtTea」，而且親力親為，從品牌開發、職前訓練、裝潢費用等他都有參與。
蕭敬騰投資的飲品店，目前在台灣只剩下2間。（點圖放大瀏覽）▼▼▼
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蕭敬騰也將飲品店規模越做越大，全盛時期台灣共有9家分店，插旗南北各處，包括台北4間：內湖、西門町、文山區政大店、大同區、新北淡水、桃園中壢、新竹2間、以及高雄左營。怎料，分店陸續倒閉，如今再爆出高雄分店也結束營業，目前僅剩台北2間分店內湖旗艦店、政大店，短短2年倒了7間店。
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事實上，蕭敬騰近年踴躍在中國大陸發展，去年（2022年）還登上央視表示，「台灣人一定要回家看一看」，但這番言論讓不少台灣人很反感，引來極大爭議。
根據台媒《鏡週刊》報道，蕭敬騰因被貼上負面標籤，不論是投資飲品店、乾拌麵，都遭到抵制。蕭敬騰還沮喪地透露，自己受委屈無所謂，但很抱歉連帶影響到其他股東投資的事業，讓他一度還想退出經營。
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