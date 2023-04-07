21歲小哈利小背心胸戰洋妞 伊能靜撐愛兒變裝：為何要活在標準裡
撰文：聯合新聞網
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伊能靜和前夫庾澄慶育有一子庾恩利（小哈利），日前他在葡萄牙里斯本歡慶21歲生日，他頂著長髮，穿著白色長裙和高跟鞋，曬出魅惑十足的女裝照。5號他為了歡慶閨蜜生日，再以性感的馬甲造型亮相，搭配一頭長捲髮，擺出性感撩人的姿勢，魅力十足。
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小哈利的女裝扮相受矚目，許多網友認為「比女人還要女人」，大讚他超美。而伊能靜被問到兒子常以女裝示人有何想法，她表示：「他選擇做什麼樣的人就要接受，我非常尊重他。人為何還活在中心化的標準裡？為什麼還在男生是藍色的？女生是粉紅的？這些都該拿掉。」哈林也曾表示見過兒子的女裝照，認為他開心就好，父母相當開明的作風，也讓小哈利能夠盡情做自己。
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