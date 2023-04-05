小S一張相被作家列12點怒批「教壞女兒」你能看出有什麼問題嗎？
撰文：聯合新聞網
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小S日前在社交平台分享日常生活照，只見她與女兒在家吃飯，大家都會把雙腳翹在椅子上，結果遭到作家李敖的女兒李文發文痛批吃相難看，把女兒也教壞。
李文指「小S吃飯禮儀怎麼那麼噁心？也把她幾個女兒也教壞了：（在自己家裡都這個德性了，去了外面不敢想像）」，還洋洋灑灑列出12點來批評。（點圖放大了解👇👇👇）
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一、就算在家裡吃飯也要有吃飯的樣子，不能把腳放在椅子上，不能膝蓋靠在桌子上，吃飯要坐正。對消化不好。家教有嗎？？
二、吃飯的時候不能用移動電話
三、在家裡吃飯也要用標準的餐巾或餐紙
四、用完的餐具不是一坨一坨的丟在桌子上，這個不是在夜市吃飯。（台灣90%的紙巾是很小的，質量很差，大的沒有人會買）
五、每一個菜盤需要放一個公用的叉子或者湯匙
六、喝湯的鍋子湯匙不能放在鍋蓋的上面
七、自己吃的食物筷子，湯匙，用具不能放在碗和杯子盤裡面。吃完了要放在桌子上。
八、不要用過長的用具在你的杯子裡面，特別是筷子
九、不雅的手勢放在官方的社交媒體上面很不好，也不能讓未成年的孩子在你的旁邊看到你這種行為
十、吃飯的時候不要弄頭髮，不要摸臉，不要弄手指，不要弄手，不要碰你身體的部分，不要抖腿，不要用牙籤，不要脫鞋（連腳跟都不能跑出來）
十一、假如桌子上已經有餐墊的話，全部大家都要用。 不要有些盤子用有些盤子不用，高低不平，也會傷害到下面木桌子。
十二、不要把湯匙，叉子，刀子，筷子等放在藤的餐墊子上面，會有細菌不好清理，也不好看。可以放在餐巾或者餐紙或者餐具小架子上面。
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】