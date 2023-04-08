佳娜試玩泰國抓鳳筋 裸身被按私密處讚師傅專業：不是色色的東西
撰文：TVBS新聞網
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烏克蘭美女佳娜與「同志天菜」祖雄愛的高調，兩人時常拍片記錄生活，大方分享兩性話題。佳娜近日在頻道上傳一段到泰國體驗「抓鳳筋」的影片，片中她先到洗手間排尿，表示事前不用特別準備什麼，「脫光衣服就好，我還是有處理我的鳳。」體驗的過程都由祖雄掌鏡拍下。
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祖雄與佳娜一起進到按摩的房間，看到現場設備，佳娜直呼佈置有點像台灣的汽車旅館，她洗完澡後趴在床上等待女師傅進門，心情不免忐忑，她笑說：「師傅會不會覺得我是一個瘋子？一個女人來抓鳳，還要拍影片給大家看。」在師傅一陣按摩後，燈光變暗，要正式「抓鳳筋」，還沒開始佳娜就害羞不已，期待又怕受傷害。
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佳娜透露師傅有幫她按屁X，是她在泰國按過最舒服的按摩，祖雄看到佳娜滿意的表情問：「高X了？」佳娜表示目前的狀態快要達到，隨後又擔心自己有便便沒排乾淨，心情非常複雜。接著祖雄表示師傅「正面進攻」按摩，過程並沒有讓佳娜感到不舒服，反而是師傅壓佳娜的大腿筋時，讓她痛得哀哀叫，事後佳娜強調師傅很專業，過程也很舒服，不是色色的事情。
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