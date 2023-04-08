【旅遊注意】坐飛機千萬別脫鞋或穿瑜伽褲 專家揭空難時保命秘訣
撰文：聯合新聞網
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國外一名航空記者經常撰寫飛行相關的文章，也經常搭機到各地旅行。
近期她發文提醒民眾搭機時不該穿緊身褲，而且也絕對不能脫鞋。
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據《每日郵報》（Daily Mail）報道，克里絲汀（Christine Negroni）除了是一名航空記者之外，也曾經出版過相關書籍。
近期她接受採訪時表示，如果飛機發生意外，很有可能會引發熊熊大火，穿瑜珈褲或其他人造纖維材質的緊身褲，很容易會起火燃燒且黏在身上。
她表示，假設發生空難，地板可能會很燙或是有機油、起火，如果原本登機時把鞋子脫掉，會很難逃難，尤其在逃生時可說是分秒必爭，沒穿鞋子可能會減緩逃離的速度。
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其實根據美國國家運輸安全委員會統計，若是發生空難時採取恰當的逃生措施，有高達76.6%的乘客可以安全逃離。
在多數空難中，造成傷亡的原因通常是飛機墜毀後引發的大火，因此乘客應該在空難發生時抓緊時間逃離，避免葬身火海。
飛機較容易發生意外的時間為起飛後3分鐘和降落前8分鐘，因此在機上警示燈亮起時乘客務必要繫緊安全帶，若是飛機不慎墜落，才能減少撞擊的衝擊。
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除此之外，如果乘客選擇的座位是距離逃生出口5排以內，也有機會增加順利逃生的機率，因為乘客需要的逃離時間較短，能夠更快逃離。
在機上播放飛行安全指引時也應該認真聆聽，才來得及找到逃生口的位置。
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