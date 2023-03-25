女網友日日幻想日本有幾好　終去東京旅遊秒崩潰：喪失熱愛的心了

撰文：聯合新聞網
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隨著各國邊境解封，出國旅遊潮不斷，不少台灣人的旅遊首選就是日本。

然而，就有一名女網友PO文表示，預計秋天要去日本讀研究所，早前先到東京遊玩，但她卻有一種無法融入當地的感覺，讓她崩潰直呼「突然喪失對日本熱愛的心」，掀起網友熱議。

3原因對日本幻想破滅　過來人認同：日本人表面禮貌實際上衣冠禽獸（點圖放大閱讀）：

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該名女網友在《Dcard》發文表示，預計秋天會去日本讀研究所，每天都在幻想著日本的生活會多美好，但這禮拜她到東京遊玩後發現，即使取得日文檢定N1，但語言溝通仍是有點障礙；其次，雖然日本人都很有禮貌，但感覺好壓抑；而搭乘電車時，也感覺很沉悶。

原PO提到，自己有一種無法融入當地生活的感覺，不知道該如何調適，讓她忍不住大嘆「有點後悔要去日本讀研究所，也怕之後會很想家人吵著要回來，突然喪失了對日本熱愛的心」。

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貼文曝光後，網友紛紛回應「日本只適合玩不適合生活，表面禮貌但實際上衣冠禽獸」、「我自己原本也是對日本非常嚮往，但今年初去一趟東京感覺就消退了不少，那邊人真的有夠多，而且又感覺好冷漠」、「日本適合旅遊，不適合生活，而且我們不是純種日本人，多少會被瞧不起，部分日本人還是有身為亞洲最先進國家的優越感，其實內心會有點看不起其他亞洲國家的人，就像部分台灣人看不起東南亞人一樣」。

不過，也有網友表示「我日文大概N4等級吧，但目前待了半年，覺得日本的生活滿美好的，不會覺得壓抑，反而覺得大家有禮貌，不影響到其他人這點很讚」、「沒有覺得日本人很壓抑，我長住日本，最近回來還覺得台灣人太沒禮貌了吧」、「其實只是你的個性造成你無法適應而已，對我來說，日本人這種不冷不熱、保持距離感的態度，我覺得很舒服」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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