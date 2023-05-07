低成本劇成「陸劇黑馬」爆紅《最食人間煙火色》10大劇情演員介紹

【最食人間煙火色／內地劇集／大陸劇集】繼《春閨夢裡人》、《愛情而已》、《長月燼明》頂流卡司的陸劇之後，又有一部低成本小網劇爆紅，盧洋洋、陳鑫海領銜主演的《最食人間煙火色》，總共23集，3月31日開播後，豆瓣開出7.5高分，網友讚譽：「沒有主角光環但卻深入人心」、「治癒又溫暖的小品」、「小煙火太好看啦」、「男女主角好搭」等，小編特別整理「陸劇《最食人間煙火色》10大劇情演員介紹」！



【圖輯】點圖放大了解《最食人間煙火色》10大劇情演員介紹👇👇👇

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一、先婚後愛

銀行客戶經理「司清」，渴望在南城取得自己的一席之地，過著追求有車有房的俗氣生活，為了追回一筆不良貸款，和傳統手藝匠人「景琛」初次相遇，互相看不順眼的兩人糾纏不清，在司清冬至生日那天，被父母遺忘又被同事孤立的她，因為景琛一碗冬至習俗的甜酒雞蛋，被司清誤認為是生日唯一的溫暖，衝動之下提出結婚，景琛則因為司清手中握有另外半卷題跋，進而答應她的求婚，兩人從互相試探到先婚後愛，看似一見鍾情的意外原來早就蓄謀已久，劇情看似老套但卻玩出溫暖，而且還有一群可愛的貓狗圍繞！（OS：有毛小孩就推）

二、盧洋洋

盧洋洋飾演司清，南城銀行信貸部客戶經理，人稱「職場白骨精」，事業心和好勝心都強，因為是漂二代特別愛好面子，雖然時而有小脾氣但也懂得人情世故和知進退，她從小就是留守兒童，父母離異後就對她不管不顧，讓她非常缺愛，到大城市打拼努力賺錢就是為了有自己的安身之地，和景琛相逢不相識，在20歲生日時司清花光所有的積蓄拍下景琛的畢業作品「冬至」，只因那個建築裡有她所渴望的煙火，女團出身的盧洋洋演技收放自如，之前出演過電競陸劇《陪你到世界之巔》！

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三、陳鑫海

陳鑫海飾演景琛，璟園手工藝匠人，人稱「國風守藝人」，日常做做手工，閒時逗弄狗狗，作為孤兒的他從小被爺爺收養，極度敏感又缺乏安全感，總是小心翼翼討好所有人，只怕再次被拋棄，畢業於美院的他被所有人都看好，在放棄出國機會參加公益拍賣活動時，當以為沒人會買他的榫卯作品「冬至」，司清拍下他的作品，讓他有勇氣回到鄉下，幫爺爺打理位在4A級景區的璟園，這部是陳鑫海的首部電視劇，21歲的弟弟演出人夫感，特別是劇中金邊眼鏡太慾，網友還因為他的人設而封他為「男版李子柒」！

四、副CP「大嫂＆大哥」

《楚喬傳》南笙飾演雲篇，漢服設計師和景琛的前女友，大學時因為景琛不願和自己出國而分手，回國後發現他已婚而搬到景琛家隔壁；《慶餘年》趙振廷飾演景檉，後改名為景木聖，爺爺的親孫子，隨父親改嫁，直到景爺爺逝世後回到璟園，性單戀的毒舌雲篇遇上反差派（怕狗）的建築師景檉擦出火花，雲篇更是直接從景琛的前女友變成準大嫂！？（笑）

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五、配角群

籍皓飾演池中煜，景琛好友兼司清下屬徒弟；錢宣穎飾演簡約，司清閨蜜好友；《秦時明月》宋來運飾演景爺爺，視兩位孫子為珍寶，將手藝傳給景琛；《紅牆綠瓦》高駿飾演肖飛，劇中唯一反派，看司清是女生就欺負她、《只是結婚的關係》姜蓉飾演司清媽媽、《沉香如屑》薛亦倫飾演景檉繼父、《風起隴西》李小朋飾演景琛大學導師等！

六、寵妻狂魔

景琛和司清就是天選宿命CP，景琛買的戒指是司清最愛的美金、司清買的戒指是景琛最愛的榫卯，雖然戒指看起來不是一對，兩人性格上又很不搭，一個靜一個動，一個喜歡老件，一個熱愛網購，但事後清琛CP卻是彼此的唯一，也願意為了對方融入，特別是景琛對前女友的復合直接了當拒絕，完全不拖泥帶水，而且還是個寵妻狂魔，老婆求抱抱直接一把抱走、滿足老婆最愛的斯文敗類眼鏡情趣要求（笑），對司清永遠偏愛！

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七、雙向奔赴

景琛和司清兩人都擁有原生家庭的不完美，命運將他們緊緊繫上，六年前司清以高價9999拍下「冬至」的同時就買斷景琛下半輩子，給了他重新開始的機會，景琛也給她買泡麵和茶葉蛋，讓當天生日但身無分文的司清能夠唱歌到通宵，那一日未曾謀面，直到六年後兩人重逢，司清提出結婚要求時，他馬上答應，也給了她嶄新生活的機會，兩個傷痕累累的人雙向奔赴、互相救贖，司清負責賺錢養家，景琛負責賞雪喝茶，一個藏起稜角，一個撐開羽翼，太有愛！

八、反套路劇情

這部完全不按照套路走，以為美大出身的景琛是隱藏富二代結果真的沒錢又沒車、以為雲篇會破壞兩人的感情結果瀟灑放棄變最佳助攻、以為景檉會欺負弟弟結果是為了幫他走出心理陰影的弟控魔人、以為司清會跟父母和解結果依然各過各的互不打擾、以為景琛官司會贏結果不僅輸到要賠鉅額賠償，還差點把璟園也賠進去、以為司清會為了愛情和職場而放棄轉職，結果異地戀一走就是多年，這反套路反轉打臉，但臉疼得好喜歡啊！

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九、人間清醒台詞

景琛：「女性價值從來不只限於婚姻和愛情」、景琛：「這個房子是她設想過無數次的安全區，有個連她自己都不能給予的安全感，你同為女性，應該更明白這種意義」、司清：「我才是那個從一無所有到現在擁有一切的人，所以你什麼都不用做，我就會千方百計地想辦法來維繫我們的關係，只要你不拒絕我就夠了」，台詞人間清醒，沒有所謂的愛恨情仇和大情大愛，精闢到位讓人走心！

十、片尾＆旁白

小編最喜歡的就是劇中的片尾和旁白題詞，像是「朝暮有你我，院裡有貓狗，幸福是廚房有煙火」、「一屋二人，三餐四季，便是他偏愛的的人間」、「一屋兩人有她與我立黃昏，三餐四季有他問我粥可溫」、「梅子熟時，乍知春去，始覺情深」、「願我們都能在雞零狗碎的日子裡擁有自己的人間煙火」，而且「梅子熟了」還暗喻兩人即將開車（害羞），看完真的會讓人有歲月靜好感！

陸劇《最食人間煙火色》總共23集，已經完結，可以在愛奇藝全集收看，大家要小心，因為點開即看通宵！

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