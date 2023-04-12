愛情而已｜吳磊酒後床戰大10歲姐姐「一夜激情30秒」網民睇到尖叫
撰文：聯合新聞網
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吳磊、周雨彤主演愛奇藝熱播陸劇《愛情而已》，近期劇情進入高潮，2人在經歷種種困難，終於患難見真情，如願開花結果，還展開新同居生活，甜蜜自然互動，讓粉絲們為之瘋狂，大讚「三生友幸（宋三川、梁友安）」CP甜出姐弟戀新高度。
劇中，吳磊與周雨彤2人相互吸引，礙於姐弟相差10歲，即使男方直球告白，姐姐也依舊斷然拒絕，感情像跳恰恰「你進我退」，直到在一次酒後吐真言狀態下，女方拋下理智線和男度過火熱的一夜，長達30秒的激情深吻，令網友看了尖叫不已，沒想到一夜激情後，女方竟又不認帳、裝沒事，讓吳磊傷透心直接封鎖姐姐，2人關係也迅速陷入冰點。
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吳磊戲裡談起姐弟戀，情路坎坷，最後還是受了皮肉之苦，才擄獲芳心，劇中，他和周雨彤回到球員與經理人的安全距離，卻因男生急於求勝、透支訓練，導致比賽後膝蓋重傷，面臨選手生涯可能終結的困境，女方終於正視自己的心，主動吻上宋三川並提出交往的請求，一同前往異地展開復健同居生活。正式交往後，梁友安化身甜寵小女人，鑽被窩撒嬌討拍拍；經痛時還有男友安撫，回憶兩人心動時刻轉移不適感，生活中洋溢滿滿粉紅泡泡，讓劇迷們眼冒愛心直呼：「太甜啦！」
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《愛情而已》近期釋出的訪談與花絮，也能看出吳磊與周雨彤的好默契，一個眼神、一個動作，就能猜到對方的下一步，惹得劇迷們入坑太深，紛紛敲碗「吳磊、周雨彤必須在一起！」
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