中年好聲音｜龍婷強調比賽公平公正　或與TVB簽長約：大把青春

憑TVB音樂比賽節目《中年好聲音》而人氣急升的龍婷（小龍女）昨日（15日）出席myTV SUPER七周年活動。對於比賽尚未完成就宣布開音樂會，票價更媲美李克勤、黎明等天王級歌手，龍婷在接受《香港01》訪問時就表示是主辦單位決定，自己只負責唱好歌而已。



龍婷表示節目公平公正，絕沒有內定。（陳順禎攝）

《中年好聲音》即將進入總決賽，小龍女順利進入6強，她在接受訪問時表示：「心情好興奮。」目前總積分排第二名的她，問到擔不擔心對爭奪冠軍少了優勢，她就強調：「我唔擔心，其實大家行到呢一步已經贏晒。我哋唱咗咁多歌，有邊個比賽可以俾選手唱差唔多十隻歌？跟住喺唔同方向去突破自己。」續問到對拿冠軍有信心？她二話不說：「有啲衝勁，自己落晒力，結果喺觀眾、評審到。（有傳內定冠軍？）內定好難，絕對係公平公正。」而她亦表示最近周吉佩（吉吉）表現不俗，問到是不是視他為勁敵，她強調：「唔會，大家都係好朋友，好珍惜一齊比賽，好享受同一個舞台。」因為節目小龍女人氣急升，而她亦坦承：「梗係有！出街食飯同我加油好開心。（有咩好處？）更加有自信。」

龍婷目前總積分排名第二名。（陳順禎攝）

另外，對於比賽未完成而宣布開音樂會，票價分別為$980、$580 和$380 ，媲美李克勤、黎明等天王級，被網友質疑偏貴，她表示：「呢個票價唔係我訂，愛心係冇價錢。因為佢係一場慈善show，票價主辦單位去決定，我只係負責唱歌。」

龍婷唔介意同TVB簽長約。（陳順禎攝）

目前表示待節目決賽完她才投入音樂會的練習。最後問到比賽完會不會同TVB簽約，她表示：「其實TVB俾咗好多嘢我，我都好想佢哋一齊合作。（簽長約五年、十年呢？）咁少，大把青春。」

現場有不少龍婷粉絲.（陳順禎攝）