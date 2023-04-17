隱形戰隊結局爛尾位逐個數　唐詩詠失憶陳展鵬被秒殺　網民:太TVB

《隱形戰隊》在日前迎來大結局，文偉鴻監製在大結局裡終於不虐大家最愛的馬國明和唐詩詠了！最終讓他們甜甜蜜蜜，有情人終成眷屬，連帶囡囡和Shadow、邢風和Cool Sir都有了完美的結局，這種「TVB式」的大結局也太快了吧！



然而，不少觀眾在看完《隱形戰隊》大結局後，都直言有些失望了！觀眾紛紛在網上留言認為，雖然整部劇做到了真正的「低開高走」但結局卻難免有些太倉促，有很多細節都沒有交代清楚。

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比如說匡勝天和Yan小時候在柬埔寨如何認識，還有後來他怎樣從孤兒變成心理醫生，還有八年前的女臥底調查事件也沒有交代清楚，連他最終拿出來的殺手鐧「癲狂藥水」都只是一筆帶過他是幕後主腦的資訊，然後作為本劇最大反派的他就這樣倉促下線了，讓不少網友都忍不住黑人問號：「這也太快了吧？」

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最多網友吐槽的，是匡勝天給自己注射了癲狂藥水後狂性大發，本來以為給自己加了「buff」的匡勝天能活到最後一秒鐘，但幾分鐘就被Cool Sir和Ocean輕鬆解決！匡勝天前期被編劇寫得有多厲害，甚至可以把整個警隊耍得團團轉，最後卻死得這麼倉促，讓不少網友都調侃「怎麼打了針死得更快了」清醒狀態下的匡勝天，還可以和警方鬥智鬥勇多幾個回合呢！

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最讓網友無法接受的是，解決了大boss匡勝天，Ocean在解救寶寶的過程中，受炸彈餘震波及墮入海中。鏡頭一轉，寶寶在醫院從昏迷中醒來，竟然得了創傷後壓力症（PTSD）忘了有關Ocean的所有事情，雖然說寶寶在最後的最後，還是恢復了記憶，和Ocean有了個大團圓結局，但這老土的失憶橋段也太狗血了吧！也難怪觀眾不買帳了，畢竟前後也才不到半小時的時間，寶寶就經歷了爆炸、昏迷、失憶再到恢復記憶，這進度太快大家跟不上啊！

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