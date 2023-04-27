George@P1X3L否認出地球Story爆粗鬧環球：係講氣候同環保問題

P1X3L三位成員吳啟洋（Phoebus）、歐鎮灝（George）和葉振弘（Marco）今日現身《ViuTV年中無休節目發布會》，三位來年都有份拍攝ViuTV的劇集和綜藝，而音樂方面則交由環球唱片負責，過往三子已被指暗示過對環球唱片的不滿，日前George就在IG Story貼了張地球相，上面寫住「FXXK U」字句，被網民懷疑是鬧環球，他指自己冇咁大膽，解釋地球只是跟氣候、環保等有關，自認大意引起網民聯想。



ViuTV今日舉行《ViuTV年中無休節目發布會》，組合P1X3L的吳啟洋（Phoebus）、歐鎮灝（George）和葉振弘（Marco）全體現身，其中Phoebus和Marco各自獻唱自己的單曲《Bad》和《海島與少年》。

Phoebus跳唱尚未推出的新歌《Bad》，對上一次獨自跳唱已經是《全民造星II》。（胡凱欣攝）

Marco在活動上演唱第一首Solo作《海島與少年》，坦言第一次單人唱現場，非常緊張。（胡凱欣攝）

George指唔夠膽出Story鬧公司 「XX」唔代表粗口

三位成員中，George是未推出單曲的一位，講到日前他在IG Story貼了一張「地球」相，上面寫上「FXXK」字句，網民認為他是公然表達對所屬唱片公司環球唱片的不滿，又替P1X3L不獲環球重用和力捧而感不值。George否認是借Story鬧公司，他說：「我梗係唔會咁大膽鬧公司啦，邊夠膽吖！純粹係因為嗰日同朋友一齊傾下氣候、環保嘅問題，所以就出一個咁嘅story，冇其他意思。『XX』大家可以自己加落去，可以係粗口，可以係FUNK。」

George日前貼了地球相，上面寫住「FXXK U」。（IG圖片：georgeau.8）

他指自己出Post前冇諗過「地球」原來與環球唱片的Logo一樣，承認疏忽，「真係大意咗，諗少咗原來地球就係環球呢樣嘢，其實係兩碼子嘅事，希望大家唔好聯想埋一齊。（公司有冇因為咁樣搵你傾偈？）又真係冇喎，因為佢哋都唔係咁樣諗！」問到未來是否以電視發展多於音樂發展為主，三子表示由始至終很期待開音樂會，但未知幾時可以實行，所以目前確實是電視演出較多。

恰巧環球唱片的標誌都是地球，令人懷疑他是鬧環球，但George指自己不是這個意思，自己不敢鬧公司。（Universal Music Hong Kong）

George（中）否認鬧所屬的環球唱片，並表示冇因此事給公司「照肺」。（胡凱欣攝）

車主數劇組借車四宗罪 Phoebus：冇對任何人態度惡劣

Phoebus於近日播映的劇集《極度俏郎君》飾演年輕版姜皓文（黑哥），但他的膚色明顯不夠黑，他說拍攝時已早到一兩小時去搽黑鬼油，有塗黑自己，但鏡頭睇起來仍不夠黑。George笑言：「黑哥喺入面坐監坐咗20年，曬黑咗啫，本身係白嘅！哈哈！」

Phoebus在新劇飾演年輕版姜皓文，被指膚色不夠黑。（《極道俏郎君》截圖）

日前，借出古董電單車予《極度俏郎君》劇組的YouTuber「Yu Ball魚波」在IG怒斥劇組四宗罪，包括冇遮車牌、本身應承只由特技人揸車最後卻由演員上陣，並撞毁其愛車等，反問：「係咪大公司玩晒？」Phoebus指自己都有留意事件，之前已想親自回應，他解釋冇遮車牌不由他控制，但強調：「我記得拍攝現場係好混亂，但我冇對過任何人，無論工作人員、身邊嘅人定係借電單車畀我嘅人態度惡劣，我記得佢話我哋冇跟指示，其實我都係學咗用部車，拍攝嗰時就揸，都係遵守安全交通規則，我覺得自己冇做啲乜嘢，但係有呢個誤會產生，我都要道一個歉。」

Phoebus劇中有揸古董電單車戲分，他否認對現場任何人態度惡劣，但願意為引起誤會致歉。（《極道俏郎君》截圖）

車主Yu Ball魚波的控訴文。（IG/@yuballballjacky）

對於本來答應車主由特技人揸車，最後卻由主演的Phoebus落場，他表示：「我知道冇安排特技人喺現場，如果有就當然畀佢揸，但係今次場戲係要見樣，所以就冇得搵替身。我開頭試揸電單車，有一個彎位冇畀油嘅情況下係跌咗，但係因為試車，我亦都唔係喺好高速嘅情況下揸，如果唔係我自己都好危險啦，我試嘅時候跌過一次，佢哋都有同我講返要點樣點樣做，咁我就keep住試，直至覺得安全先至拍。（有冇受傷？）嗰次喺平地跌，係爛地停車場，由我知要揸電單車呢樣嘢，都係比較趕急嘅事。」