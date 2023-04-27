賈曉晨JJ相隔7年再拍香港劇　首亮相ViuTV演富婆預告性感演出

久未於香港露面的賈曉晨（JJ），今日現身ViuTV的活動《ViuTV年中無休節目發布會》，已有7年冇於香港拍劇的她，坦言因監製說角色有靚仔男朋友而決定接拍，又透露說有性感場面，不過就有一件事令JJ好尷尬。



賈曉晨（JJ）一家四口長居內地生活，今日卻罕有現身ViuTV的活動《ViuTV年中無休節目發布會》，原來她即將參演ViuTV劇集《法與情》，與謝安琪、陳靜、李芯駖等一同拍劇。JJ上次於香港拍劇已是無綫16年的劇集《末代御醫》，講到第一次同ViuTV合作，原來因為兩個男人，首先是伍健雄（雄叔叔），她說與雄叔叔合作多次，對方拍的戲很有情懷，而對方說今次劇集角色很適合自己，所以就接拍。

JJ（左一）將與陳靜、謝安琪與李芯駖於ViuTV原創劇《法與情》合作，她飾演富婆。（鄧穎琪攝）

JJ和陳靜都是第一次拍ViuTV劇集，JJ上次在香港拍劇已是7年前，但她不怕生疏。（鄧穎琪攝）

JJ說自己於《法與情》的角色是一個富婆，而且有靚仔男朋友關智斌，自己聽到都開心，亦因而抽時間回港拍劇，「初初聽到覺得幾好喎，但睇完劇本我而家好驚，太性感喇，除咗要性感，又要好深情，又要間唔中……我唔知講唔講得喎，好……死魚，哈哈哈！」她講到這句時更一度尷尬到要擰轉面，被問性感尺度有幾誇張，JJ說：「睇完個劇本都諗住同導演講可唔可以隱晦啲，唔好咁直接，我諗劇嘅尺度唔會好大啫，我都好緊張，好耐冇拍。」

JJ表示自己接劇的其中一個原因，是監製跟她說有靚仔男朋友，原來就是關智斌。（胡凱欣攝）

JJ講到今次角色有時很「死魚」，顯得十分尷尬，更一度怕醜到擰轉面。（胡凱欣攝）

JJ透露劇集於5月中開拍，相信拍完都已經6月中至尾，今次都有帶兩個囡囡回來，她說：「一定帶住㗎喇，平時我接佢放學，頭先冇接到，佢都唔制，唔肯返屋企。」對於很久沒回港，她說感覺同疫情前都差不多，自己本身念舊，每次返香港都很開心，講到多年沒以廣東話拍劇，會否怕講對白生疏，JJ直言不擔心，「拍戲最緊要個角色演得似唔似，語言唔係問題，其實呢次返香港，我好深嘅印象係周街都講普通話，所以冇問題，大家知我講咩就得啦，哈哈。」