全民造星V｜99號KC勢成姜濤接班人　跳《前傳》企C位MV多鏡頭

ViuTV的《全民造星V》即將於下月中首播，即使節目未出街，未睇到99位參賽者的表現，但從早前的網上討論度、《前傳》新MV鏡頭分佈、以及ViuTV節目巡禮上的排陣，已有端倪睇得出誰是大熱參加者！其中一位必定是99號的黃家灝（KC），憑住靚仔、跳舞勁、與ViuTV各人勁有淵源等3大條件，節目未播已明顯備受重用，以下就來個大起底！



ViuTV王牌節目《全民造是V》將於5月15日播放，前日（周四）的《ViuTV年中無休節目發布會》上，就播放了新版《前傳》MV，而其中24位參賽者更即場表演，包括分組唱《世一》、《靈感床》等，當然不少得跳唱《前傳》啦！

《ViuTV年中無休節目發布會》上，24位《全民造星V》參加者現身。（鄧穎琪攝）

ViuTV早於2月初發布99位參賽者的官方造型時，網上已引起不少討論，當時已有部分參賽者被視為大熱，ViuTV更曾挑選出10位「十大最受網民關注參賽者」，另外再拍自我介紹片向觀眾推銷自己，不得不提的就是99號的黃家灝（KC），他本身與ViuTV甚有淵源，早被睇高一線，而在發布會上，他亦明顯受重用！

99號的KC，《全民造星V》未播，網上已有不少討論度，亦明顯受ViuTV重用。（ViuTV）

造型照的留言區，不少網民對KC評價正面！（ViuTV截圖）

《造星IV》Win Win男朋友 為許廷鏗演唱會排舞

《全民造星》99號一向都被指是Lucky Number、秘密武器，因為當年姜濤就是99號參加者！在ViuTV的造型照貼文底下，也有留言問：「命運能否同第一屆99號一樣？」KC的造型照有2千幾個Like，讚他幾靚仔等等。25歲的他本身是位排舞師及跳舞老師，有留意開的網民，可能都知道KC是《全民造星IV》的楊安妮（Win Win）男朋友，兩人與其他朋友組成舞團YAKINIKU，早前Win Win與許廷鏗推出合唱歌《假面具》，YAKINIKU就擔任舞蹈員，而KC是排舞師。

Win Win和KC拍拖多年，兩人都熱愛跳舞，十分投契。（Instagram：__on.i）

KC（左）擔任許廷鏗與Win Win的歌曲《假面具》排舞老師。（Instagram：hui_alfred）

KC出任許廷鏗演唱會排舞師，也是他首次為演唱會排舞。（Instagram：kc.kano）

參與Anson Lo MV 是P1X3L御用排舞師

除此之外，KC與另外兩個ViuTV男團都有關係，他去年於MIRROR盧瀚霆（Anson Lo）的《Megahit》MV中演出，獲網民讚表現亮眼！除此之外，他亦是P1X3L的御用排舞師，舞蹈方面絕對有一定實力；加上樣子不錯，《全民造星V》未播就已經有Telegram群組，有500幾位粉絲。

KC在Anson Lo的《Megahit》MV除了跳舞外，亦飾演記者，獲網民讚表現亮眼。（《Megahit》MV）

節目巡禮跳舞企中間 MV勁多鏡頭

之所以說KC勢成大熱，從前日的發布會和MV亦可找到端倪，他在4分幾鐘的MV中有不少鏡頭，99位參賽者中有部分人獲分配幾秒鏡頭展示個人才能，包括：Rap、跳舞、打鼓、結他等，而KC理所當然有一小段Solo舞。而他在副歌部分都企較當眼和中間的位置，即使昨日於發布會上，24位參加者表演《前傳》時，KC於副歌部份更企C位，絕對獲得重視！

24位《全民造星V》參加者在節目巡禮上跳唱《前傳》，KC副歌企中間位。（鄧穎琪攝）

走日系風格的KC外型頗突出！（鄧穎琪攝）

請按下圖睇KC在《前傳》MV的鏡頭：

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《造星V》未拍已率先參與ViuTV其他節目

此外，今年2月，KC已率先上過由Win Win、P1X3L成員歐鎮灝（George）、葉振弘（Marco）有份主持的《男女自然觀察學會》做嘉賓，《全民造星V》都未播就已經有得錄節目。雖然，最終賽果還是要視乎他在《全民造星V》的表現，但相信即使他被淘汰，以其顏值、實力以及同ViuTV的淵源，獲簽約成藝人的機會都很高！

KC早於今年2月，已經上過女友Win Win和P1X3L有份主持的《男女自然觀察學會》。（節目截圖）

請按下圖睇更多KC靚仔相：