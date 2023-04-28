中川翔子結婚！超長愛的宣言幸福滿瀉：自我出道以來的20年間…
撰文：TVBS新聞網
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【中川翔子結婚】日本「宅界女神」中川翔子橫跨多個領域，包含聲優、歌手、主持人、漫畫家、角色扮演玩家等，可說是相當有才華，也相當熱愛動漫產業，日本時間28日凌晨她突然驚喜宣布結婚，並透露了另一半的資訊。
中川翔子日本時間28日凌晨在自己的粉絲俱樂部上，發表了一篇以「致重要的各位粉絲」為標題的文章，並表示：「我，中川翔子這次要結婚了。」她也說到先跟粉絲俱樂部的會員報告，就是希望能先通知對自己而言最重要的大家。
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至於結婚對象，中川翔子僅透露對方跟自己年紀相當：「我很尊敬他因為很喜歡動物而朝向夢想努力的樣子。」中川翔子還提到今（2023）年3月過世的愛貓「MEPO」，她表示MEPO是自己的靈魂伴侶，一直以來都待在身旁，也要為了牠而變得幸福。
中川翔子還說到：「自我出道以來的20年間，能讓我努力到現在，都是多虧了重要的各位不論何時都成為我的心靈支柱，還用溫暖的心予以支持，我打從心底深深感謝。我會珍惜對於大家的感情以及強烈羈絆，往後依舊會努力工作下去的。」
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