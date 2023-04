無綫性感女神陳婉衡 (Alycia) 出名擁有驕人身材,她亦從不介意在人前展現自己的天賦本錢,經常在IG分享她的福利圖。昨日她突然post出多張她身穿婚紗的靚相,並以英文留言寫道:「I have a problem with hoarding photos and never posting them. Here are some taken last year that I’ve been hoarding for no reason at all. 🙈 ( 我有一個問題,那就是囤積照片,從不張貼它們。這是我去年無緣無故囤積起來的一些照片。)」

陳婉衡不時在社交平台大派福利深受網民喜愛。(IG/ @_alyciac)

相中的她穿上超低胸透視婚紗,盡騷得天獨厚的身材線條,若隱若現的情感份外誘人,儼如絕美新娘子令人一眼心動。不少網民都留言大讚她好靚好好身材,甚至不止一個網民公開向她求婚:「Will you marry me?」亦有網民問她是否預告好事近?

陳婉衡IG有大量性感美照。(陳婉衡IG)

點擊睇陳婉衡呢輯婚紗相以及她的其他靚相: