歐陽娜娜轉身「粗壯手臂+腰間肉」全現形　身材引熱議：太像大媽

傅娟與歐陽龍的二女兒歐陽娜娜自2016年去大陸發展演藝事業後，近幾年許多大陸節目都有她的身影。近來她在社群平台分享近況，一身輕鬆打扮卻也意外引發熱議！



歐陽娜娜日前（27日）在社群平台曝光一組近照，照片中她身穿休閒服裝，頭上戴著鯊魚夾，臉上僅有淡淡妝容，與昔日精緻打扮截然不同。她也在照片中曝光與好友在咖啡廳的美照，看起來相當悠閒愜意。

【圖輯】點圖放大歐陽娜娜近照👇👇👇

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照片一出，只見歐陽娜娜在鏡頭中嬌小的頭與巨大身軀形成強烈對比，身材更意外引來網友們關注。有網友認為照片中歐陽娜娜依舊相當美，但也有網友看不下去反虧：「太像大媽了」、「別再穿這件衣服了，顯得整個人太壯」、「這穿搭我不行」。

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