台灣藝人薛紀綱被爆婚外情 激吻小三相曝光 妻子亦是圈中人
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
薛紀綱（小兵）昨日被台灣狗仔葛斯齊踢爆外遇近一年，並公開薛紀綱和小三的親密照，剛剛薛紀綱發出聲明，承認出軌，他道歉：「身為一位先生、父親以及兒子，我對我的伴侶、女兒和父母所犯下的錯誤、不當的行為及傷害深感痛苦，我深深傷害了她們的心，也辜負了她們對我的信任。」
【圖輯】點圖放大葛斯齊在FB公開的薛紀綱偷食證據👇👇👇
+6
以下為薛紀綱聲明全文：
對不起！
身為一位先生、父親以及兒子，我對我的伴侶、女兒和父母所犯下的錯誤、不當的行為及傷害深感痛苦，我深深地傷害了她們的心，也辜負了她們對我的信任。
對於那些曾經我有幸陪伴他們成長的同學和觀眾朋友們，我的行為帶給了大家不好的示範，我也對你們深感抱歉。
【相關圖輯】出軌渣男有樣睇！另一半如有這4個面相特徵必須多費心思｜七仙羽（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+13
當然那些過去曾經提攜我、給予我表演舞台的節目還有電視台長官以及所有的工作人員們，因為我個人的私事造成工作上的困擾及負擔，我也在此跟各位道歉。
我會去面對及處理好我個人家中的狀態及情緒。紛紛擾擾了幾天，浪費了不必要的社會資源，深感抱歉。
最後，再次跟所有因為此事受到波及的人說聲對不起。
【同場加映】圈中8個渣男近況逐個數 周永恆疑被內地太太家暴魏駿傑走晒樣（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+16
大S驚傳被汪小菲家暴致第3胎流產 葛斯齊20字揭真相：酒後很難說葛斯齊開工再爆汪小菲熱吻極樂照 公布他婚內多張出軌鐵證照片遭張蘭嗆收大S錢爆汪小菲醜聞！台娛樂記者葛斯齊怒提告葛斯齊曝汪小菲錄音滿口低俗髒話 很難想像：大S十年怎麼過的？小S曾呻無性生活 老公如今被踢爆興奮攬女 葛斯齊公開夜蒲證據葛斯齊揭台灣一線歌手婚變「證據確鑿」突提張惠妹蕭亞軒另有原因
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】