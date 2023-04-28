台灣藝人薛紀綱被爆婚外情　激吻小三相曝光　妻子亦是圈中人

薛紀綱（小兵）昨日被台灣狗仔葛斯齊踢爆外遇近一年，並公開薛紀綱和小三的親密照，剛剛薛紀綱發出聲明，承認出軌，他道歉：「身為一位先生、父親以及兒子，我對我的伴侶、女兒和父母所犯下的錯誤、不當的行為及傷害深感痛苦，我深深傷害了她們的心，也辜負了她們對我的信任。」



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以下為薛紀綱聲明全文：

對不起！

身為一位先生、父親以及兒子，我對我的伴侶、女兒和父母所犯下的錯誤、不當的行為及傷害深感痛苦，我深深地傷害了她們的心，也辜負了她們對我的信任。

對於那些曾經我有幸陪伴他們成長的同學和觀眾朋友們，我的行為帶給了大家不好的示範，我也對你們深感抱歉。

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當然那些過去曾經提攜我、給予我表演舞台的節目還有電視台長官以及所有的工作人員們，因為我個人的私事造成工作上的困擾及負擔，我也在此跟各位道歉。

我會去面對及處理好我個人家中的狀態及情緒。紛紛擾擾了幾天，浪費了不必要的社會資源，深感抱歉。

最後，再次跟所有因為此事受到波及的人說聲對不起。

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