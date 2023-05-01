張栢芝安以軒魏如萱係「黑二代」？圈中8位背景超狂藝人逐個數

演藝圈中廣納人才，各種身分的人都可以在娛樂圈中找到屬於自己的一片天，其中有些人據傳是黑道第二代、有些人是官二代，有些人則是富二代，有了這層身分加持，雖然有時候努力容易被背景蓋過，但也有不少人依舊一步一腳印的努力。



【圖輯】點圖放大了解「圈中8位背景超狂藝人」👇👇👇

+ 25

一、張栢芝

張栢芝的父親張仁勇，在江湖上的綽號是「鬍鬚勇」，1999年曾有傳聞指出因為張仁勇欠債，江湖上發出要針對她的「姦殺令」風波，之後因為她代父還債，傳聞才停息。

【相關圖輯】42歲張栢芝零修圖卻「自帶磨皮效果」網驚：歲月也封印不了的顏值（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 11

二、魏如萱、魏如昀

魏如萱、魏如昀的父親是台灣竹聯幫太極堂前堂主魏懷良，父女感情非常好，她過去曾透露，一直到18歲才知道原來爸爸是「大哥」，當時覺得父親像《無間道》般很酷，但自己成為明星後，卻屢次因父親受到關切，一杜絕的困擾，但從沒想過避開，「他是我的親人」，不過父親在2017年6月已經過世。

三、F.I.R前主音「Faye」詹雯婷

F.I.R的前主音Faye（詹雯婷）是泰山集團千金，阿公是泰山企業榮譽董事長，爸爸曾擔任超商福客多的總經理。雖然家境富裕，但她從小就對接掌企業沒興趣，高中開始決定要走音樂這條路，進入演藝圈之後對家世一直很低調。

【相關圖輯】乘風破浪｜網傳第4季選手名單 許靖韻越級挑戰梁靜茹李玟詹雯婷（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 22

四、安以軒

安以軒出道以來一直被傳是黑道千金，不過在2017年與安父熟識的名嘴劉駿耀曾在台灣節目《54新觀點》中澄清，她的爺爺其實是大官，婆婆在東區有許多置產，被業界稱為「大地主吳奶奶」，而安爸爸則是一開始台中創業，因為經營有成，之後跨足豪宅物業管理，開設保全公司，慢慢將觸角拓展到台北。

五、景甜

大陸娛樂圈中流行一句話「冰雪薇甜」，指的就是4位謠傳有背景的女星，包括白冰、韓雪、甘薇、景甜，其中近年最知名的就屬景甜，她出道多年一直沒有大紅，卻依然戲約不斷，而且都能和大明星合作，排場也是荷李活等級，每次合照不管是不是主角，總能佔據中間位，有傳聞說她的父親疑似是高官，不過說法未獲證實。

【相關圖輯】疑遭張繼科偷賣私密片 景甜人氣卻不跌反升 3原因讓她浴火重生（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 34

六、鹿晗

鹿晗的家世背景一直是娛樂圈的一個謎，有網友針對他的求學背景、居住地，猜測家世不一般，特別是雖然是大陸4大流量小生之一，狗仔卻幾乎跟拍不到任何八卦，就連戀情都是自己公開的，因此有一說法是他是軍二代，旁人惹不起，不過對於傳聞他從來沒有回應過，對於家人的身分也相當保密。

七、陳楚河

陳楚河的父親是竹聯幫前幫主陳啟禮，雖然貴為黑道太子爺，但他低調在演藝圈中打拼，據傳他從小習文，熟讀《莊子》、《三國》，在父親的教育下養成好習慣，2006年進入演藝圈，以戲劇發展為主。

八、「Linda」廖語晴

「Linda」廖語晴的爸爸是台灣秀泰影城董事長廖治德，雄厚家世從她剛進演藝圈時就備受矚目，也因此長期承受靠爸的輿論壓力。不過，她用自己的能力闖蕩江湖，除了拍戲唱歌，還在電競領域闖出一片天，曾獲得ESL《星海爭霸2》女子盃世界冠軍，被封為「世界神后」。

【同場加映】7大「最美星二代」性感戰力排名 苗僑偉大女苗彤只係No.5（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 16

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】