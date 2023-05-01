上海瑞金洲際酒店自帶「莫奈花園」　鮮花噴泉古力娜扎也打卡

上海瑞金洲際酒店，莫奈花園式地標，年輕人的流量密碼。



最近打開手機發現，大家熱衷於拍「莫奈花園」同款照，更有很多年輕人將「莫奈花園」視為社交媒體上的流量密碼，最熱門的打卡標籤。

其中最受追捧的就是上海這家大家都熟悉的自帶花園的酒店——上海瑞金洲際酒店。

早前古力娜扎在此曬出美照後，更是引得大家爭相過來打卡，吸粉無數。👇👇👇

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最重要的是，酒店庭院部分完全對公眾免費開放。

對於很多上海人來説，瑞金洲際酒店曾是這座城市中最神秘的場所之一，如今被眾多年輕人拍照追捧，又成為了滬上時尚地標之一。

花是假花，拍照是真的美

酒店西門是2021年才開始啓用的，從西門進去，右手邊沒走幾步便是被備受追捧的「莫奈花園」了。這種直達的便捷，很難不懷疑是導致人羣湧入的原因之一。👇👇👇

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網紅們所追尋的莫奈花園，無外乎是色彩斑斕的花叢，蜿蜒的溪流，鮮花拱形門以及歐式的古典建築構成的畫面。而這些構成莫奈花園的元素，在瑞金洲際酒店裏統統都找得到。不禁感慨網紅們的審美一直很在線。

不同於酒店東門禮賓司列隊待客，西門只有保安亭裏一位大爺，以及一堆堆的各路時髦精。放眼過去，一水的白色紗裙。想跟鮮花拱形門合拍一張照都要找準時機，見縫插針。

穿過鮮花拱門會看到一處鮮花噴泉，娜扎在此拍過美照，使得這裏人氣爆棚，想要拍一張同款照需要排隊等候良久。

歐式建築使得這片區域更具有「莫奈花園的」神韻。當然也有很多網友發出「花是假花，照片是真美」的感慨。只是不來現場親身看還真看不出花是假的。

瑞金洲際並沒有把這裏作為私家花園，只是酒店客人和附近的居民喜歡在靠近東門的庭院裏散步，聊天。與西門扎堆的網紅們是完全不同的狀態，形成強烈的對比。

除了時髦的莫奈花園，酒店更具人文歷史

因為離酒店主樓更近，普通住客一般會從東門進入酒店。讓我感到驚喜的是，對於手持專業相機進入的散客，酒店人員不僅不會阻攔，而且照樣以禮相待，耐心引導他們的問詢。

按圖看看上海瑞金洲際酒店的模樣和了解其人文歷史👇👇👇

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順着酒店通路，會先看到一棟典型的英國古典主義風格建築，是瑞金洲際酒店裏最古老的一棟——名人公館，名副其實的百年建築。

雖是三層樓磚木結構住宅，但其建築格局宏偉，平緩的四坡頂屋面，覆蓋着紅色洋瓦。天氣晴朗的時候，紅色的建築配以綠色的草坪和湛藍的天空，獨特的景緻令人流連忘返。

別墅南面窗户正對大片草坪。北面是別墅入口，對着橢圓形的小草坪，草坪中央有個漂亮的噴水池。

建築平面以客廳為中軸線，兩側略向外突出，但並不嚴格對稱。

歷史最悠久的名人公館始建於1917年，第一個主人為時任上海跑馬總會總董兼英文時報《字林西報》董事的英國富商亨利馬立斯。自此許多名人都在這留下了足跡。

蔣介石和宋美齡在這裏訂婚，上海第一任市長陳毅在此辦公，美國前國務卿基辛格和英國的威廉王子都曾下榻於此……道不盡的輝煌。

沿途還會經過滿是藝術裝飾的總統樓，極具上海風情的貴賓樓，以及可以同時享受到中、英、法式下午茶的馨源樓。

與單純來拍照的散客們相比，酒店客人更喜歡在這片區域活動，感受百年建築的魅力以及濃厚的人文氣息。

散客打卡會是常態，還是一陣風

早在網紅大量湧入前，瑞金洲際酒店就以其濃厚的歷史人文背景，成為家喻户曉的城中花園酒店。

直到兩年前西門正式開始啓用，更加方便了散客以及住店賓客的進出，如今加上明星效應，一時間網紅們紛紛湧入打卡拍照。

當然大家對於「美感」的追求本無可厚非。但面對大量網紅的湧入，酒店也自有煩惱，不然不會在3號門前立一塊告示牌，以此來控制酒店內的人數，保證住店賓客的隱私和良好的入住體驗。

以MISS住酒店的經歷來談，很多酒店即便是住店客人也都會明令禁止使用專業設備在公區進行拍攝的。

其實，網紅打卡只是一股短暫的風潮。但是這家上海市中心花園的寶藏酒店，不僅有歐式主義建築，更有大片的草坪與蜿蜒的散步小道，可謂鬧市裏再難尋覓的絕美花園了，值得入住細細品味。