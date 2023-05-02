楊丞琳自認唱功超班「音域跟張惠妹蠻接近」網嘲：她根本不會唱歌
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
台灣女星楊丞琳前陣子轉往中國大陸發展，4月24號驚喜透過IG宣布好消息，也就是睽違3年即將在台北小巨蛋展開《LIKE A STAR》世界巡迴演唱會，讓粉絲們興奮不已。對此，擅長製作改圖的網紅「半調子文青」分享楊丞琳過往受訪時的畫面，楊丞琳竟脫口而出音域和台灣天后張惠妹很接近，掀起網友熱議。
【圖輯】點圖放大看更多楊丞琳IG靚相👇👇👇
+27
網紅「半調子文青」日前分享楊丞琳過往參加綜藝節目《百萬大歌星》的經典片段，只見楊丞琳被哈林庾澄慶問及「是否常常在KTV唱張惠妹的歌」時，她亦大方點頭回應，宣稱自己音域和張惠妹「蠻接近的」，差別只在聲線不太一樣。此外，楊丞琳也曾在直播中透露，她發現自己吐氣方式也跟張惠妹相同，還強調並不是想要跟對方沾上邊，而是真的不自覺用到一樣的技巧去唱歌。
【圖輯】楊丞琳自比張惠妹：「跟她的音域算是蠻接近的…」（點圖放大逐格睇👇👇👇）
+1
對於「去唱歌都自稱小阿妹的ME」之影片，網友們紛紛調侃起來，「好喜歡那句喔是喔」、「如何看出一個人在說謊，當眼睛頻繁往右上角看的時候」、「她家裡是不是少一面會說實話的魔鏡」、「最多可接受她說她的痣跟阿妹滿像的」、「但阿妹不會說：吃海鮮是很奢侈的」、「終於有人也發現她自稱小阿妹了」、「大言不慚94琳」、「我覺得琳的唱功和小s比較接近」、「你根本不會唱歌，好意思跟妹神比？」、「要確定捏」。
【相關圖輯】楊丞琳「台灣吃海鮮很奢侈」惹爭議 陸網紅：她早年很愛嘲中國人（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+6
炎明熹首次內地開騷登8萬人場館 與容祖兒楊丞琳合作登天后之位李榮浩楊丞琳夫妻合體高鐵站 兩人隔著口罩親吻成功閃盲眾人楊丞琳獲邀睇騷卻讀錯Balenciaga？網民諷不專業：唔識唔好勉強聲生不息.寶島季｜陳立農唱《曖昧》迷人 楊丞琳隔空讚：超好聽髮型推薦2023！4女星中長髮逆齡顯瘦易轉造型 楊丞琳新髮型被讚李榮浩被傳「造人成功」做爸爸 與楊丞琳結婚近4年微博7字惹揣測
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS」授權轉載。】