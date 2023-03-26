楊丞琳獲邀睇騷卻讀錯Balenciaga？網民諷不專業：唔識唔好勉強

楊丞琳過去一年是非多多，近日又成為被網友取笑的對象。她早前獲邀到巴黎時裝周出席名牌Balenciaga（巴黎世家）的時裝活動，介紹自己的一身打扮時，讀品牌名卻食螺絲，即使再修正也讀不好，被網民狠批表現不專業，影衰台灣，叫她乾脆讀中文算了！



楊丞琳早前獲邀參與巴黎時裝周，去睇名牌Balenciaga（巴黎世家）的Fashion Show，她接受傳媒訪問時介紹自己身穿的服裝，指自己的穿著是蠻霸氣的長裙和尖頭長靴，她說：「是比較簡潔俐落，很有Blen…很有Blen-Ciaga的味道。」

楊丞琳在社交平台貼出多張自己參與Balenciaga活動的照片，更在Caption欄大晒英語能力："Each piece is so stunning that making me get goosebumps. I’m appreciate that I can be here. It was so remarkable. Thanks for having me."（Instagram@rainie77）

事隔半個月，因有網民把訪問影片製成迷因而被瘋傳，網民狠批楊丞琳不專業，把品牌的「Balen」音讀成「Blen」，有人留言：「去看秀還講錯名字好沒禮貌！」「真的可以不用硬要來耶，不覺得越講越心虛嗎⋯⋯」「其實可以直接說巴黎世家不要硬唸的」「連品牌名稱都講不好還好意思出席」「一般人不會唸，正常，身為受邀嘉賓不會唸，真的糟糕，事前都沒有做功課嗎？」「釋迦啦 講巴黎釋迦我們就懂了！」不過，也有網民認為楊丞琳只是錯在食螺絲和唸得比較快所以發音不標準而已，嚴格來說也不至於讀錯，認為是有「酸民」為反而反。

楊丞琳的受訪食螺絲的短片，被製作成迷因，並且瘋傳。（Instagram@hipster_of_all_trades）

更多討論在於Balenciaga的正確讀音究竟為何，近年已淡出幕前的英文補習老師兼作家陳霽平（Maria），就曾在自己的YouTube頻道教Balenciaga正確發音，她指這品牌的品牌創辦人之一是西班牙人，所以有人會把「ci-a-ga」讀成「thi-a-ga」，但隨著品牌被法國公司收購，讀音也變得法文化，完整發音為「bah-len-see-ah-gah」至於楊丞琳疑似讀錯成「blen」的部分，陳霽平讀起來，「ba」和「len」的發音確實比較分明是有兩個音節。

陳霽平精通英語，曾推出多本著作及應用程式教授英語心得，她年前曾拍片分享各大名牌的正確讀音。（YouTube@Maria Chen 陳霽平）

近年楊丞琳可謂是非纏身，繼去年於內地綜藝節目發表「我在台灣沒吃過什麼海鮮」「在台灣吃海鮮是奢侈的」，惹來台灣人不滿，認為她貶低台灣。隨事件發酵，楊丞琳立即關閉社交平台留言功能、堵截負評，不過事後再有曾與楊丞琳合作的幕後人員爆料指她耍大牌等，對形象有一定影響。而本來不擅跳舞的她，再因在綜藝節目《沸騰校園》跳舞時面部表情猙獰、過度自信、動作不自然等被網民取笑，更有許多梗圖和片段衍生，不少人亦模仿她的跳舞表情。