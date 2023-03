楊丞琳獲邀睇騷卻讀錯Balenciaga？網民諷不專業：唔識唔好勉強

楊丞琳過去一年是非多多,近日又成為被網友取笑的對象。她早前獲邀到巴黎時裝周出席名牌Balenciaga(巴黎世家)的時裝活動,介紹自己的一身打扮時,讀品牌名卻食螺絲,即使再修正也讀不好,被網民狠批表現不專業,影衰台灣,叫她乾脆讀中文算了!



楊丞琳早前獲邀參與巴黎時裝周,去睇名牌Balenciaga(巴黎世家)的Fashion Show,她接受傳媒訪問時介紹自己身穿的服裝,指自己的穿著是蠻霸氣的長裙和尖頭長靴,她說:「是比較簡潔俐落,很有Blen…很有Blen-Ciaga的味道。」

楊丞琳在社交平台貼出多張自己參與Balenciaga活動的照片,更在Caption欄大晒英語能力:"Each piece is so stunning that making me get goosebumps. I’m appreciate that I can be here. It was so remarkable. Thanks for having me."(Instagram@rainie77)