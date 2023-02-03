李榮浩被傳「造人成功」做爸爸　與楊丞琳結婚近4年微博7字惹揣測

楊丞琳2019年與李榮浩結婚，近幾年來將演藝重心轉往大陸，夫妻倆不時透過社交平台放閃，但由於工作忙碌而不時分隔兩地，所幸先前趁著新年期間，兩人也難得和家人團聚，更不忘曬出甜蜜合照曬恩愛。由於胡歌先前拋出結婚當爸的震撼彈，沒想到李榮浩3號一早預告要「官宣大事」時，竟也被網友推測是要宣佈當爸爸的喜事！



【相關圖輯】楊丞琳罕見剖白異地戀心聲「苦惱2年考慮移居大陸」:內心有愧疚感（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 6

李榮浩3號早上近11時就在微博上神秘預告：「下午說個大事兒。」然而似乎因近期演員胡歌無預警宣佈結婚、當爸的好消息，陸網一片喜氣洋洋，再加上李榮浩與楊丞琳結婚已有近4年時光，因此李榮浩話一出，就立即引來大批網友揣測：「是的，你要有一個孩子了」、「如果是演唱會的話，雖然驚喜但也是意料之中，沒什麼意思，所以希望是你當爸爸了」、「因為最近的刺激我不得不懷疑你是不是當爸爸了！」

【相關圖輯】楊丞琳李榮浩｜異地戀真係唔得？ 10對LongD情侶有人愛得甜蜜（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 25

只見「當爸」的傳聞越來越延燒，李榮浩也趕緊一一回覆網友：「怎麼全是這個方向啊？不是不是」、「不是」、「你看看評論區，我懂嗎？」不過，李榮浩的「預告」稍早前也揭開了謎底，其實是官宣「縱橫四海」世界巡迴演唱會，而他也感慨直呼：「我來了，等了太久，好想哭！」粉絲也紛紛留言敲碗，希望自己的國家有被列為李榮浩巡演的名單上。

【同場加映】圈中七位「污糟貓」女藝人 17日唔洗頭老公嫌有男人味未算誇？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 16

延伸閱讀：

曹興誠秀放棄星國國籍證明書 前大使不忍了反問一句

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】