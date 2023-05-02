「首席歌后」楊小萍驚傳離世享壽79歲　知情者證實：跟佛祖去修行

有「遠東首席歌后」封號的資深歌手楊小萍，今（2）日傳出離世消息，享壽79歲。



楊小萍是楊慶煌的姊姊，曾唱紅「酒醉的探戈」、「夢醒不了情」等歌，她本名為楊秀華，台灣彰化人，出生於上海，兄弟姐妹共11人，她排名第5，3歲時便跟著家人遷往台灣彰化溪湖定居；父親本在溪湖經營戲院，17歲考入藍天康樂隊，之後擔任統一舞蹈團團長。她曾組「楊小萍舞蹈團」，在台視公司成立後，受邀至「群星會」、「綠島之夜」等節目演出。

【圖輯】點圖放大看更多楊小萍生前照👇👇👇

+ 3

近幾年她的消息較少，沒想到今天楊慶煌的經紀人在臉書突然哀悼：「感恩遠東10大巨星、首席慈善歌后楊小萍，在台灣歌壇&海外華人音樂市場~偉大的貢獻，祝福，已跟隨佛祖身邊去天上修行的楊小萍大姐~保祐著演藝圈的大家，許多成名曲及好聽的作品，將永遠深植人心。」

【同場加映】回顧去年23位離開我們的演藝圈人物 曾江、倪匡最轟動一時（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 51

延伸閱讀：

陸編劇史航被控性騷擾「聞頭髮、親耳朵」 沉默3天後發聲網氣炸

魚丁糸宣布開唱！「老地方見」竟免費入場暖哭歌迷

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】