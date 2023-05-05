瑤瑤真空示範性感裝　被當眾伸手入「中門」調整胸型　前後對比大

台灣女星瑤瑤（黃喬歆）擁有甜美臉蛋和火辣身材，近日她上節目《女人我最大》，被其他嘉賓起鬨換上一件「開洞」衣服，主持人藍心湄當場伸手進去「喬奶」，讓在場男來賓害羞不已。



瑤瑤日前穿著Deep V長洋裝上《女人我最大》，在介紹架上的衣服時，被嘉賓起鬨換上，瑤瑤抝不過眾人，去後台更衣，結果一換上這件「開洞」衣服，讓她的豐滿胸型一覽無遺，她透露衣服裡完全沒有墊東西或穿內衣，藍心湄還直接伸手進瑤瑤的衣服裡「喬奶」，讓男來賓害羞到不敢看。

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瑤瑤後來也十分滿意這個造型，事後她將自拍照PO上網：「怎麼之前都沒想到這麽穿，謝謝大家的『我～不～信～～』，果然在女大真的會變時髦耶。」網友則紛紛留言：「另類的瑤瑤殺很大」、「好大，好美喔」、「女人我最大，真的是好大 」。

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