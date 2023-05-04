林襄韓國旅遊變「流水式見面會」被粉絲叫錯名　襄字驚變陰囊的囊

台灣中職樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩（Rakuten Girls）」人氣成員林襄，因甜美的笑容與傲人的身材體態，擁有超過167萬粉絲追蹤，不過人紅是非多的她，經常會遇到不少酸民。近日她就在個人IG上分享一則25字的心靈雞湯，似乎在一吐心中的苦水。



該粉絲轉發了林襄與YouTuber「LULU魯魯」一起赴台南旅遊吃喝玩樂的貼文，並寫下：「別人怎麼看待你，是他的決定，如何看待他的看待，是我的選擇。」對此，林襄並沒有做其他的回應，反而是在個人IG上轉發貼文，彷彿是對此發言非常有感觸。

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而林襄近日赴韓國旅遊大啖美食，她也在IG Story上分享近況直說：「五月的第三天而已，身體開始疲勞到不行。」而同行友人棠娜就透露，林襄在旅途中頻頻被粉絲認出，合照、簽名來者不拒，相當親民。不過有趣的是，有粉絲竟不小心將林襄的名字說成「林囊」，鬧出一場烏龍。

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