造后者｜金喜愛56歲女神級顏值極凍齡 網民發現與一已故女星撞樣
撰文：聯合新聞網
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【造后者／Netflix】韓星金喜愛近來在韓劇《造后者》的精湛演出大獲好評，56歲的她膚況和身材都保持得相當好，不少觀眾在看劇時覺得她眉眼間和已故女星徐華鳳有幾分神似，而金喜愛讀書時期的照片中，她深邃大眼和高挺鼻樑讓人印象深刻，看得出從小就是美人胚子。
金喜愛16歲出道，高中時就在當廣告模特兒，29歲結婚後為照顧兩個兒子暫停演藝工作長達8年，2003年以電視劇《妻子》回歸，近幾年多演出與婚姻、兩性關係相關題材的電視劇，2014年的《密會》及2020年的《夫妻的世界》皆有不小迴響，尤其在《夫妻的世界》的大膽床戲更是引發話題。
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她演技獲肯定，《夫妻的世界》拿下百想藝術大賞影后，最近和另一影后文素利在《造后者》飆演技。年過半百的她，在劇中身形保持得相當好，她曾透露10年來體重都維持49公斤，非常注重養生，不吃刺激辛辣食物，也會勤敷面膜。
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而有觀眾認為她五官神似徐華鳳，直呼兩人的高鼻梁和大眼睛很像，也有人覺得和張玉嬿、賈靜雯撞臉，甚至有網友說長得像吳亦凡。
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