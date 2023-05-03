「龍友」踎低疑影Show Girl裙底　女模當眾訓斥　1句令男方敗走

廣東東莞一名網友近日發影片爆料，當地車展上一名平面攝影師「蹲下來」拍照，疑似企圖拍對方裙底照。



Show Girl當場訓斥：「不要蹲下來拍好不好，有沒有點素質。」2日，該車展官方客服稱，目前未收到關於此事件的投訴。

女模特兒當眾訓斥 龍友駁嘴最後敗走（點擊放大瀏覽）：

+ 11

影片顯示，一名身穿白色短裙的Show Girl怒罵，「不要蹲下來拍好不好，有沒有點素質。」Show Girl說完，疑似周圍出現男聲的哄笑。

據陸媒報道，當時攝影師竟然揶揄：「又不是沒見過女的，拍張照怎麼了？」

Show Girl立即反駁：「你媽不是女的嗎？」

之後，平面攝影師便離開：「這麼小氣，不拍你了。」

【同場加映】日本Cosplay女神伊織萌台灣出活動 無修圖真面目曝光網友超失望（點擊放大瀏覽）：

+ 22

2日，該車展官方客服稱，不知道該事情，目前未收到關於此事件的投訴，車展現場有安保人員。

網友看後一面倒挺Show Girl，「模特也是一項工作，雖然她們的衣服可能很暴露，但這只是她們的工作服，希望攝影師尊重她們，蹲下拍內褲本身就是性騷擾」、「活該，這就是性騷擾」、「美女罵得好」。

【同場加映】知名美少女網紅落九川動漫展被偷拍裙底1年後才知 靠紀錄片擒狼（點擊放大瀏覽）：

+ 21

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】