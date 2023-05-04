蔡依林下身失蹤著透視褲曬腿　認鍾意飲酒：大約是3分之1瓶威士忌

蔡依林5月4號出席酒品代言活動，她身穿白色西裝外套小露辣腰，搭配棕色透明長褲，美腿若隱若現，透露平時喜歡呼朋引伴小酌，酒量大約是3分之1瓶威士忌，喝到一半她會「音量變超大，肺活量暴增」。



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蔡依林鑽研翻糖蛋糕9年多，這次花了2個星期和團隊一起完成為酒品打造專屬的翻糖蛋糕，她直言「非常有挑戰」，透露創作翻糖蛋糕的感受如同在做音樂、表演時，有時候會有明確的目標，有時候則是完全沒有目標，直到做完才有種迷了路看清楚的感受。

蔡依林自曝創作時會經歷黑暗的憤怒期，會尖叫發洩，她說：「因為很專心投入，感覺自己沒有在呼吸，好像你沒有身體的感覺，一停下來就覺得很累，是很壓抑的過程，做不出來就會尖叫，像是有股氣要發散出去。」

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她以前把自己逼很緊，一定要做完當天自訂的進度才會休息，現在懂得放鬆的她，會讓自己好好睡一覺，明天重新開始，這次做翻糖蛋糕也是一樣。剛出道時連吃一口蛋糕都覺得有罪惡感，如今她放鬆吃喜歡的蛋糕，也不會刻意選減糖成分，如何維持身材？「睡眠很重要，固定的拉伸、運動以及均衡飲食，當然也不要都只吃甜食。」喜歡就吃，但她也說自己「不是狂吃或是偏食的人，一餐吃完想要來點甜的就會吃。」

上一張專輯《Ugly Beauty》已有5年，粉絲紛紛敲碗新專輯進度，她笑說：「進度....在回家的路上，我現在有7、8首歌，但沒有歌詞。」被問到是不是現在處於創作黑暗期，她表示：「我不會說現在在黑暗期，但也沒有看到曙光。」至於海外巡演，蔡依林透露公司已經有再安排，今年有計畫，「確認時間再跟大家報告。」

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