蔡依林冰島浸溫泉曬性感　胸口敏感位置驚現「兩粒黑點」嚇窒粉絲

蔡依林（Jolin）日前受邀前往米蘭時裝週睇騷，收工後她飛往冰島旅行，除了欣賞極光外，也到藍湖浸溫泉，她更在IG分享一系列美照，穿上連身高衩泳衣入鏡的她，更放送性感美腿。



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蔡依林將這系列旅遊照命名為「冰島與微笑大使」，開心笑說：「冰川、藍洞、藍湖、極光一一打包，視力變超好，一套玩到底挑戰成功。」其中極光美景可遇不可求，她幸運地欣賞到極光，讓大批粉絲羨慕不已，直喊：「根本人品大爆發！」、「夠美，果然強運，全包！」

在體驗藍湖溫泉期間，蔡依林更和同行友人開心敷起矽泥面膜，趁機好好保養肌膚，即使敷著面膜，靈動的大眼睛仍相當迷人，她和好友更俏皮地將矽泥塗在胸前，嚇到不少粉絲。

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