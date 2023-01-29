蔡依林巡演後與家人阿里山度假　姐妹合照「42歲驚人素顏」惹熱論

由於今（2023）年春節迎來「史上最長連假」，不少民眾趁著假期尾聲出遊，其中剛結束《Ugly Beauty》巡迴演唱會的天后蔡依林也不例外。



給自己放了個長假的她日前現身阿里山度假，除了曬出欣賞日出的美照，也大方秀出素顏時和家人的合影。

雖然已邁入42歲的年紀，但蔡依林的素顏完全不見歲月在臉上肆虐的痕跡，意外引起熱議（點擊放大瀏覽）：

蔡依林27日透過IG限時動態曬出出遊美照，只見照片中的迎來燦爛日出，再搭配飯店泳池，美景讓粉絲看得精神氣爽。

不僅如此，蔡依林還曬出和家人登上阿里山步道的美照，和姐姐都是深棕色捲髮的她，雙雙都似乎以素顏入鏡，姐妹倆即使沒有太多妝容，但在陽光照射下，看起來膚質很是不錯，難得一起出遊的一家人，還不忘搭乘遊客在阿里山的經典行程小火車內，對著鏡頭露出淺淺微笑，看起來非常享受這段旅程。

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蔡依林才在9日結束巡演，出了名寵粉的她不只唱出多首名曲，又因看到不少粉絲留言「許願」，希望能多唱不在歌單內的「遺珠」，她還臨機一動改歌單，甚至常常在彩排到一半臨時換歌，就是希望能盡量滿足歌迷需求。

在最後2場演唱會上，歌迷紛紛許願希望能聽到更多「遺珠之憾」如〈 反覆記號〉、〈小傷口〉、〈愛上一條街〉等，讓她聽聞笑說：「感覺像記憶大考驗，希望能盡量滿足歌迷！」如今曬出與家人出遊的美照，不少粉絲也希望女神好好充電，也許願能在充電後再度回歸樂壇。

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