Met Gala︱Jennie@BLACKPINK遭攝記集體無視　粉絲現場直擊揭真相

BLACKPINK Jennie人氣一直是韓國娛樂圈裡數一數二的TOP，除了Instagram帳號獲得了78.3M網民關注，還是許多大品牌最愛的代言人。而這次2023年的Met Gala活動，Jennie也是唯一代表BLACKPINK出席的成員。不過就在活動結束後卻有網民表示，Jennie當天其實有面臨被攝影師集體無視的尷尬情況。



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當天Jennie穿著黑白配色的小禮服出席，雖然樸素但依然甜美，跟在舞臺上火辣的形象十分不同，而她在現場的生圖照也鋪滿全網。根據外網統計，Jennie還是今年Met Gala最受關注藝人，在社交平台上被提及的次數超過170萬次。

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但有網民就在這些流出的動圖中發現，Jennie當天是和「小丑女」瑪歌羅比（Margot Robbie）一起走紅地氈時，結果外國的攝影機卻全部都只對準瑪歌羅比，完全無視也在一旁的Jennie，而Jennie當下也沒有表現出任何的尷尬，只是鎮定的站在一邊等待。

不過動圖流出後，粉絲也立刻都站出來替Jennie說話，認為攝影師只是先拍瑪歌羅比，並沒有無視Jennie，也有網民表示看過現場影片，攝影師當時拍完瑪歌羅比後也都全部大喊Jennie的名字，並沒有什麼Jennie被集體無視的情況：「我去現場了，都是Jennie的粉絲，Jennie走紅地氈的時候全場沸騰了，不是你在這裡瞎說就有人信的。」

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而Jennie被無視的熱搜出現後，也有許多不是粉絲的網民力撐Jennie，「我覺得作為KPOP在歐美這種紅地氈上這樣已經可以了」，「一個亞洲女人憑藉自己的能力到了滿是掌握奢侈品權力的歐美人圈層，同為亞洲人的我們竟然還在批判她的外貌，好可悲。」

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